Femeie bătută și violată lângă un iaz din raionul Soroca, soțul a adus-o acasă inconștientă

O sentință a fost pronunțată recent de Judecătoria Soroca în cazul unei agresiuni sexuale petrecute în vara anului trecut, într-o zonă izolată de lângă un sat din raion. Un bărbat a fost găsit vinovat de întreținerea unui act sexual neconsimțit și condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare.

Într-o după-amiaza a zilei din luna august 2024, în apropierea unui fost bazin acvatic de la marginea satului, doi văcari și un cioban, împreună cu un bărbat și soția lui au consumat băuturi alcoolice. Atmosfera, inițial relaxată, s-a transformat rapid într-un coșmar pentru una dintre persoanele implicate.

Potrivit documentelor judiciare, în jurul orei 17:00, victima, aflată în compania celor prezenți, a fost agresată fizic și ulterior supusă unui act sexual fără consimțământ. Expertizele medico-legale au confirmat prezența unor leziuni și urme biologice care au dus la identificarea unui suspect principal.

În fața instanței, declarațiile celor implicați au fost contradictorii. Victima a afirmat că nu își amintește exact momentele agresiunii, însă a susținut că urmele descoperite pe corpul său și îmbrăcămintea deteriorată indică un viol. Femeia a fost găsită de soțul ei împreună cu un vecin, acesta plecase între timp să ducă acasă copilul minor.

„Am servit 100 de grame din rachiul pe care l-a adus agresorul. Din motiv că anterior am avut nişte neînţelegeri cu acesta, el mi-a aplicat o lovitură cu pumnul în regiunea nasului, după care cu un băţ în regiunea piciorului drept, mai jos de genunchi. Am căzut jos și nu mai ţin minte mai departe nimic. Mi-am revenit deja dimineaţa, eram în casă pe pat, aveam maioul rupt, fermuarul șorților era deschis, iar lenjeria era umedă. Așa am înțeles că a avut loc un raport sau rapoarte sexuale la care nu mi-am exprimat consimțământul. Am depus plângere pe cei trei bărbați pentru că am fost bătută şi violată, pe motiv că pe deal erau numai ei” a declarat instanței victima.

Pe de altă parte, acuzatul a declarat că, în momentul incidentului, se afla la o distanță considerabilă și că nu a fost implicat în actul incriminat. Acesta a negat toate acuzațiile, susținând că nu a fost implicat în vreun act de violență sau viol. Cu toate acestea, rezultatele analizelor ADN au indicat o compatibilitate între probele biologice găsite anume de profilul său genetic.

În urma deliberărilor, Judecătoria Soroca a hotărât condamnarea inculpatului la patru ani de închisoare cu suspendare pe un termen de probă de trei ani. Pe durata acestei perioade, acesta va trebui să respecte anumite obligații, inclusiv raportarea periodică la Biroul de Probațiune și participarea la programe de reintegrare socială. Cazul readuce în discuție problematica violenței asupra femeilor și a protecției victimelor în zonele rurale, unde accesul la justiție și sprijinul instituțiilor specializate sunt adesea limitate.