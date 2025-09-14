Scurgeri reduse de apă în Nistru, Prut și râurile mici din Republica Moldova

De către
OdN
-
0
35

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi o avertizare hidrologică actualizată, valabilă pentru intervalul 13 – 19 septembrie 2025. Potrivit specialiștilor, pe râurile mari și mici din Republica Moldova se menține o scurgere redusă a apei, semnificativ mai mică decât mediile lunare multianuale, transmite moldpres.md

„Astfel, sunt anunțate următoarele niveluri de cod: Cod roșu – scurgere ≤15%; Cod portocaliu – scurgere ≤30%; Cod galben – scurgere ≤50%. Zonele vizate sunt râul Prut, pe sectorul Costești – Brânza; râul Nistru, pe sectorul Dubăsari – Tudora; majoritatea râurilor mici de pe teritoriul Republicii Moldova”, explică SHS.

În acest context, SHS recomandă consum responsabil și rațional al resurselor de apă, atât de către agenții economici, cât și de către populație.


Articolul precedentMeteo, 14 septembrie 2025: nu vom avea precipitații, iar valorile termice se vor încadra între +11 și +22 grade Celsius
Articolul următorAlimentația sănătoasă: Cum să reduci produsele procesate și să-ți detoxifiezi intestinul
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.