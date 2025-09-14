Scurgeri reduse de apă în Nistru, Prut și râurile mici din Republica Moldova

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi o avertizare hidrologică actualizată, valabilă pentru intervalul 13 – 19 septembrie 2025. Potrivit specialiștilor, pe râurile mari și mici din Republica Moldova se menține o scurgere redusă a apei, semnificativ mai mică decât mediile lunare multianuale, transmite moldpres.md

„Astfel, sunt anunțate următoarele niveluri de cod: Cod roșu – scurgere ≤15%; Cod portocaliu – scurgere ≤30%; Cod galben – scurgere ≤50%. Zonele vizate sunt râul Prut, pe sectorul Costești – Brânza; râul Nistru, pe sectorul Dubăsari – Tudora; majoritatea râurilor mici de pe teritoriul Republicii Moldova”, explică SHS.

În acest context, SHS recomandă consum responsabil și rațional al resurselor de apă, atât de către agenții economici, cât și de către populație.