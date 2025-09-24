Schimbul regional și networking pentru Consiliile Locale ale Tinerilor din Parteneriatul Estic: patru zile de învățare, colaborare și inspirație

În perioada 16–19 septembrie curent, Complexul Turistic „Codru” din Orhei a găzduit Schimbul regional și networking pentru Consiliile Locale ale Tinerilor din Parteneriatul Estic, dedicat consolidării participării tinerilor la viața democratică și dezvoltării durabile a rețelelor de tineret din Moldova, Ucraina și Georgia.

Cei 45 de participanți au fost implicați în activități interesante și ateliere de lucru, axate pe generarea de idei și propuneri pentru creșterea implicării tinerilor în procesele decizionale. Ei au lucrat în grupuri, au discutat probleme reale din comunitățile lor și au împărtășit inițiative ce ar putea fi replicate la nivel regional, fiind ghidați de Eva Mocanu și Dumitru Juraveli, în calitate de traineri.

Am fost încântată să reprezint Consiliul Raional al Tinerilor din Drochia la acest eveniment, alături de colega mea, Alexandra Moldovan, șefa Departamentului Comunicare. Această experiență ne-a oferit șansa să aducem vocea tinerilor din comunitatea noastră în spațiul regional.

În deschiderea evenimentului, participanții au fost salutați de:

Giuseppe Paglione – reprezentant al Delegației UE;

– reprezentant al Delegației UE; Alexandr Petrov – director al Agenției Naționale pentru Tineret;

– director al Agenției Naționale pentru Tineret; Martin Fink – team leader la EU4Youth, faza IV, GIZ Georgia;

– team leader la EU4Youth, faza IV, GIZ Georgia; Milena Morari– președintă a Rețelei Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova.

Organizatorii au subliniat că evenimentul oferă o platformă pentru învățare reciprocă, schimb de bune practici și explorarea unor abordări deosebite pentru dezvoltarea rețelelor consiliilor de tineret din Republica Moldova, Georgia și Ucraina.

Una dintre cele mai așteptate sesiuni ale schimbului a fost „Speak Up: Youth Leading Change”, un panel interactiv în care participanții au asimilat de la semenii lor instrumente inovatoare și strategii eficiente de lucru, cu accent pe colaborarea regională. Ulterior, activitatea de tip World Café le-a permis tuturor să fie activi, să prezinte experiențe din comunitățile lor și să coopereze.

Mai mult decât atât, tinerii au beneficiat de oportunitatea de a merge la Centrul Raional de Tineret Orhei, unde au înțeles modul în care echipa Consiliului Raional al Tinerilor din Orhei este implicată în luarea deciziilor și în dezvoltarea comunității. Ziua a continuat cu o vizită la Orheiul Vechi, menită să le ofere tinerilor posibilitatea de a admira peisaje deosebite și a descoperi patrimoniul cultural, bucurându-se de o experiență autentică de conectare cu spiritul național al Republicii Moldova.

Seara interculturală a adus împreună tradiții, dansuri, cântece și gastronomie din cele trei țări, creând o atmosferă prietenoasă și distractivă. Prin interpretarea mea la chitară, alături de colegii moldoveni, am încurajat participanții să se alăture și să celebreze diversitatea culturală.

Ziua de închidere a fost una emoționantă, dedicată reflecției, feedback-ului și punerii bazelor pentru viitoare inițiative comune.

Evenimentul a demonstrat că, prin dialog intercultural și muncă în echipă, tinerii pot deveni actori activi în dezvoltarea comunităților lor și în promovarea unei democrații incluzive.

Schimbul și activitatea de networking regional din Moldova, organizate în parteneriat cu Reţeaua Naţională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova, fac parte din activitățile proiectului EU4Youth: Implicarea și Împuternicirea Tinerilor, cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), în cadrul proiectului regional „Consolidarea societății civile în țările Parteneriatului Estic”, implementat de GIZ Moldova.

Adriela BEJENARI, președintă CRT Drochia, corespondentă VIP HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia