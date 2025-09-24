Șoferul din satul Chetrosu, care a fost prins beat la volan, s-a dovedit a fi preotul din localitate, subordonat Mitropoliei Moldovei

După cum v-am relatat ieri, un bărbat de 56 de ani, din satul Chetrosu, raionul Drochia, a fost reţinut 72 de ore pentru că ar fi urcat în stare de ebrietate avansată la volan şi a refuzat să treacă testul alcoolscopic.

După cum transmite tvrmoldova.md, şoferul s-a dovedit a fi Igor Burduja, preot în biserica din satul Chetrosu, subordonotată Mitropoliei Moldovei. Oamenii legii au publicat şi clipul video cu momentul când preotul refuza să treacă testul de alcoolemie. Aceleaşi surse din cadrul anchetei ne-au comunicat că în telefonul preotului a fost depistată aplicația PSB cu transferuri bănești din partea grupării „ȘOR” și a organizației „Evrazia”.