Ion ȚUI a plecat la Domnul…

Cu profundă durere și regret, familia anunță decesul prematur al celui care a fost ION ȚUI… A pierdut lupta cu o boală cruntă, dar în memoria noastră va rămâne un învingător, o persoană puternică și onestă, cu multă dragoste de viață și cu multă înțelepciune.

Rudele, prietenii, vecinii, toți acei care doresc să-și i-a rămas bun de la el o pot face la priveghiul de la Biserica Sfântul Dumitru (Bujărăuca) astăzi, 24 septembrie, cu începere de la ora 16:00.

Înmormântarea va avea loc mâine, 25 septembrie, ora 10:00.

Dumnezeu să-l ierte și să-l aibă în paza Sa. Dormi în pace, scumpul nostru, iar noi te vom pomeni mereu și vom ști că acolo, în Ceruri, există un înger care ne păzește…