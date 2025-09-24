Ion ȚUI a plecat la Domnul…

De către
OdN
-
0
115

Cu profundă durere și regret, familia anunță decesul prematur al celui care a fost ION ȚUI… A pierdut lupta cu o boală cruntă, dar în memoria noastră va rămâne un învingător, o persoană puternică și onestă, cu multă dragoste de viață și cu multă înțelepciune.

Rudele, prietenii, vecinii, toți acei care doresc să-și i-a rămas bun de la el o pot face la priveghiul de la Biserica Sfântul Dumitru (Bujărăuca) astăzi, 24 septembrie, cu începere de la ora 16:00.

Înmormântarea va avea loc mâine, 25 septembrie, ora 10:00.

Dumnezeu să-l ierte și să-l aibă în paza Sa. Dormi în pace, scumpul nostru, iar noi te vom pomeni mereu și vom ști că acolo, în Ceruri, există un înger care ne păzește…


Articolul precedentSchimbul regional și networking pentru Consiliile Locale ale Tinerilor din Parteneriatul Estic: patru zile de învățare, colaborare și inspirație
Articolul următorComisia Electorală Centrală: Elevii și studenții pot vota la alegerile parlamentare acolo unde își fac studiile
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.