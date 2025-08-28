Șapte miniștri din Guvern își suspendă activitatea

  Șapte membri ai Guvernului își suspendă activitatea pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Deciziile în acest sens au fost semnate zilele trecute de prim-ministrul Dorin Recean și publicate în Monitorul Oficial, informează deschide.md

Conform documentelor aprobate de Recean, ca urmare a înregistrării în calitate de candidat la funcția de deputat, pentru perioada 29 august – 26 septembrie, își suspendă activitatea:

  • Vladimir Bolea – viceprim-ministru, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale;
  • Sergiu Lazarencu – ministrul mediului;
  • Ludmila Catlabuga – ministrul agriculturii și industriei alimentare;
  • Victoria Belous – ministrul finanțelor;
  • Mihail Popșoi – viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe;
  • Dan Perciun – ministrul educației și cercetării;
  • Roman Roșca – viceprim-ministru pentru reintegrare.

În acest sens, pe perioada suspendării din funcție, atribuțiile celor șapte membri ai Guvernului vor fi exercitate de adjuncții acestora.


