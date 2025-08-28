Soroca își sărbătorește Hramul orașului / GALERIE FOTO

Astăzi, 28 august, municipiul Soroca este în sărbătoare. Locuitorii și oaspeții urbei marchează Hramul Orașului, zi plină de emoții, tradiții și voie bună.

Atmosfera din oraș este una de sărbătoare. Străzile sunt animate, oamenii se plimbă, se bucură de evenimente și de întâlnirea cu prietenii, iar la stadionul municipal energia sportivă a completat perfect începutul acestei zile.

În Piața Libertății, de la ora 16.30, publicul va putea asculta un recital al interpretului de muzică folk Anatol Rudei, iar în același timp va avea loc și Festivitatea de decernare cu Diploma de Fidelitate pentru cuplurile care sărbătoresc 50 de ani de căsnicie.

De la ora 17.00 și până târziu în noapte, scena din centrul orașului va găzdui un concert festiv cu artiști autohtoni. În cadrul programului, la ora 19.45, va fi organizată ceremonia de acordare a titlului „Cetățean de Onoare al municipiului Soroca”, urmată de mesajul de felicitare al doamnei Lilia Pilipețchi, primara municipiului Soroca, programat pentru ora 21.50.

Sărbătoarea se va încheia la miezul nopții cu o discotecă susținută de DJ Max Bolotov.