Robert Gatman, soroceanul care a devenit cetățean de onoare al Iașului

Doi tineri moldoveni, Robert Gatman și Vlad Onceanu, studenți la medicină în Iași, au fost desemnați cei mai tineri cetățeni de onoare ai municipiului, în semn de recunoaștere pentru o realizare deosebită în domeniul medicinei. Cei doi fac parte din echipa MAVIS Artificial Heart, care a dezvoltat cea mai mică inimă artificială din lume destinată copiilor. Proiectul a fost apreciat și premiat la nivel internațional pentru inovația sa și contribuția importantă în salvarea de vieți.

Pentru Robert Gatman, originar din Soroca, acest succes înseamnă mai mult decât o performanță profesională. Este o dovadă că perseverența, munca în echipă și dragostea față de oameni pot schimba destine.

„Ideea îi aparține domnului Alexandru Pleșoianu, mentorul nostru, iar noi, studenții, am lucrat sub ghidajul lui și am elaborat inima artificială. Așa cum momentan nu există o soluție pentru copii care au nevoie de o inimă artificială, noi am decis să creăm Baby Heart, pentru a da o șansă copilașilor”, spune Robert.

Realizarea unui astfel de proiect nu a fost ușoară. Echipa a trebuit să depășească barierele impuse de lipsa de încredere și de resurse.

„Probabil că cel mai dificil a fost să ne impunem ca o echipă puternică pe plan internațional. Inițial nimeni nu ar fi crezut că o echipă din spațiul românesc ar putea ajunge un centru care excelează în domeniul ingineriei cardiovasculare, dar datorită perseverenței și curajului am demonstrat că suntem printre cei mai buni.”.

Robert nu uită locul de unde a pornit. Spune că Soroca i-a oferit primele lecții de responsabilitate și curaj.

„În Soroca mi-am pus bazele personalității mele. Aici, datorită implicării active ca voluntar la Centrul de Resurse pentru Tineri DACIA, Consiliului Raional al Tinerilor și în cadrul Consiliului Raional al Tinerilor, am devenit o persoană foarte responsabilă, matură emoțional și căreia să nu-i fie frică să iasă din zona de confort. De asta recomand tuturor tinerilor din Soroca să practice voluntariat sau activități extracurriculare. Avem multe instituții puternice, pe lângă cele ce le-am numărat, pot adăuga și Crucea Roșie și Consiliile de Elevi.”.

Titlul de „Cetățean de Onoare al Iașului” are pentru el o semnificație aparte. „Este o motivare adițională de a mă implica activ în ingineria cardiovasculară, de a ajuta oamenii care suferă și de a promova valorile Iașului, orașul meu studențesc, care va avea mereu un loc special în inima mea.”.

După obținerea distincției, Robert a revenit la Chișinău, unde își continuă parcursul profesional.

„Acum m-am angajat ca inginer clinician și urmează să asist chirurgul în cadrul operațiilor de ablație cardiacă. Vreau să fiu un pionier alături de echipa de medici aritmologi în dezvoltarea domeniului Electrofiziologiei în Republica Moldova. M-am întors acasă deoarece îmi iubesc țara și doresc să contribui la dezvoltarea ei. Desigur, mă voi implica și în proiectul Mavis Artificial Heart, la distanță, ajutând cu tot ce îmi este în puteri.”.

Performanța tinerilor a fost apreciată și de autoritățile diplomatice.

„Republica Moldova, prin oamenii săi talentați, contribuie la inovația medicală globală, iar colaborarea solidă dintre Republica Moldova și România este un exemplu clar că excelența academică se construiește împreună”, se arată într-un comunicat al Consulatului General al Republicii Moldova la Iași.

Povestea lui Robert Gatman este una despre pasiune, muncă și dorința de a schimba lumea. De la activitățile de voluntariat din Soroca la inovațiile medicale de la Iași, tânărul demonstrează că și dintr-un oraș mic se poate ajunge departe, dacă îți urmezi visul și crezi în puterea echipei.