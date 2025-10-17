Limba Română – Patria în care s-au născut doinele, gândirea și inima neamului

Recent, în incinta Instituției Publice Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”, din orașul Drochia, s-a desfășurat un eveniment semnificativ – Decada educației pentru valori naționale „Limba și Țara din cuvânt și cântec” – o activitate dedicată limbii, cu scopul de a înălța limba română la rang de sărbătoare în suflet.

Evenimentul a avut loc în sala de festivități a liceului Mihai Eminescu, fiind o lecție altfel, în care poezia, cântecul și istoria s-au împletit într-un singur fir al emoției românești. Elevii claselor V-XII au demonstrat abilitățile morale și educative prin recitaluri, cântece și proză despre patrie și limba română. Ei s-au exprimat prin diferite opere literare, prezentându-și dragostea față de țară și grai.

Cântecul „Cât trăim pe-acest pământ”, interpretat de elevii claselor VI „C”, a deschis activitatea printr-o atmosferă plină de emoție, după care a urmat un șir de momente artistice, precum „Limba Noastră” de Alexei Mateevici, „Despre limba română” de Nichita Stănescu, „În limba ta” de Grigore Vieru, ,,Doina” de George Coșbuc, „Cerul tău, Moldovă” de Dumitru Matcovschi, și cântece interpretate de către elevi cu grație și mândrie națională, precum „Eminescu” , „Pentru ea”, „Nebun de alb”, „Răsai”, „O serenadă”.

Prezentatorul a încheiat cu o reflecție care a atins inimile tuturor: „Doina-cântec și rugăciune. Poezia și muzica se întâlnesc în același suflet – sufletul românesc. Să păstrăm cu grijă cuvântul, limba și țara – ele sunt temelia ființei noastre.”

Momentul final – interpretarea colectivă a cântecului „Cât trăim pe-acest pământ”-a adus pe chipurile tuturor zâmbet și emoție.

Acest eveniment a fost susținut de către profesoarele de limbă și literatură română a liceului Veronica Musteață, Natalia Rutcovschi, Valeria Ciumac, Olesea Cojocaru, Constanța Cucereavîi și Silvia Resetnic. Elevii au învățat că limba română nu este doar o vorbire, ci o formă de exprimare a frumuseții lucrurilor concrete, un aspect cognitiv cu care ne-am născut. Evenimentul Decada Valorilor „Limba și Țara din cuvânt și cântec” a avut ca scop să familiarizeze elevii cu graiul și patria proprie – limba română.

Ilinca PÎNZARI, corespondentă VIP HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia