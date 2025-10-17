Funcționari publici din raioanele Soroca și Florești au beneficiat de formare profesională și vizite de lucru în județul Sibiu

̦ a încheiat cu succes proiectul „Pod peste Prut – Personal instruit pentru un viitor mai bun!”, derulat în parteneriat cu ̦ (DRRM).
 80 de funcționari publici din raioanele Dondușeni, Criuleni, Florești, Soroca și Strășeni au beneficiat de ̆ ̦ ̂ ̦ , în cadrul unui program dedicat accesării și gestionării fondurilor nerambursabile.  Pe parcursul vizitei, participanții au descoperit exemple concrete de proiecte finanțate din fonduri europene – printre care Aeroportul Internațional Sibiu, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Delia Stoicescu” și mai multe pavilioane medicale modernizate ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu și Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda”.
„De astăzi, în administrația publică a Republicii Moldova, 80 de oameni sunt mai bine pregătiți să transforme în realitate investițiile dorite de comunitățile lor”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.
  Proiectul a fost finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, cu o contribuție nerambursabilă de 400.000 lei, la care s-a adăugat cofinanțarea CJ Sibiu de 20.000 lei. (SURSA: Consiliul județean Sibiu)

