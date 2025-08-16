Revenirea elevilor la lectură după vacanța de vară: idei pentru un start bun în noul an școlar

Pe măsură ce clopoțelul de început de an școlar se apropie, elevii nu revin doar la bănci, ci și la obiceiurile care le pun mintea în mișcare. După luni de vacanță, în care lectura a fost adesea înlocuită cu jocuri, activități în aer liber sau timp petrecut online, profesorii și părinții caută modalități prin care copiii să reia treptat contactul cu cărțile.

De ce e important să reîncepem lectura înainte de școală

Specialiștii în educație subliniază că pauzele lungi de lectură pot afecta viteza de citire, capacitatea de concentrare și chiar nivelul de înțelegere a textului. Revenirea treptată la citit înainte de 1 septembrie îi ajută pe copii să își reactiveze vocabularul, să își reînnoiască obiceiul de a citi zilnic și să înceapă anul școlar cu o minte mai pregătită pentru noile provocări.

Cum pot părinții și profesorii să încurajeze cititul

Liste de lecturi atractive – nu doar titluri obligatorii, ci și cărți pe teme care îi pasionează pe copii (aventură, mister, umor). Cluburi de lectură – întâlniri scurte între colegi, unde fiecare își prezintă pe scurt cartea preferată din vacanță. Provocări de lectură – citirea unui anumit număr de pagini sau capitole pe săptămână, cu mici recompense simbolice. Cititul în familie – părinții pot dedica 15 minute pe zi unei sesiuni comune de lectură, pentru a da exemplu personal.

Lectura digitală și lectura pe hârtie

În timp ce lectura pe dispozitive electronice este mai accesibilă pentru unii copii, psihologii recomandă păstrarea echilibrului și revenirea la cartea tipărită, care ajută la reducerea distragerilor și la o mai bună reținere a informației.

Un obicei pentru tot anul

Revenirea la lectură nu ar trebui să fie doar o etapă de „încălzire” înainte de școală, ci un obicei pe tot parcursul anului. Câteva minute de citit în fiecare zi, fie dimineața, fie seara, pot face diferența în dezvoltarea personală și performanța școlară a elevilor.