De ce 10.000 de pași pe zi este doar un mit inventat de marketing?

O recomandare populară, dar fără fundament științific solid — ideea că trebuie să facem zilnic 10.000 de pași este acum redefinită de un studiu amplu publicat în revista The Lancet Public Health. Cercetarea sugerează că un prag mult mai realist, de doar 7.000 de pași pe zi, este suficient pentru a aduce beneficii semnificative pentru sănătate și longevitate.

Analiza, care a inclus date de la peste 160.000 de participanți, evidențiază următoarele beneficii comparativ cu doar 2.000 de pași zilnici:

cu 47% mai puțin risc de mortalitate generală,

cu 25% mai puțin risc de boli cardiace,

cu 47% mai puțin risc de deces din aceste cauze.

Alte rezultate notabile includ:

reducerea riscului de cancer cu aproximativ 6%;

reducerea decesului cauzat de cancer cu 37%;

scădere a riscului de diabet de tip 2 cu 14%;

demență cu 38%;

depresie cu 22%;

căderi (în special la vârstnici) cu 28%.

Deși se observă o creștere a beneficiilor și peste acest prag, efectul devine mult mai lent, ceea ce transformă 7.000 de pași într-un obiectiv „cu randament descrescător”.

Originea mitului de 10.000 de pași

Contrar percepției populare, cifra de 10.000 de pași pe zi nu a avut la bază cercetări medicale, ci doar o strategie de marketing. A fost lansată în Japonia, în anii ’60, odată cu pedometrul „Manpo-kei” (literal „10.000 pași”), ales pentru sonoritatea și memorabilitatea ideogramei asociate.

Context local: cât merg românii?

În 2017, românii făceau în medie mai puțin de 5.000 de pași zilnici — considerat un nivel insuficient pentru menținerea sănătății.

Date din 2024, extrase din aplicația Garmin Connect, indică că utilizatorii din România făceau în medie circa 8.025 de pași pe zi, apropiindu-se astfel de pragul optim recomandat. Totuși, aceste statistici reflectă doar un segment activ și digitalizat, nu întreaga populație.

Și ritmul contează

Un alt studiu, publicat în Journal of the American College of Cardiology, sugerează că beneficiile nu provin doar din numărul de pași, ci și din ritmul mersului — mersul alert fiind asociat cu rezultate mai bune privind mortalitatea.

Nu este necesar să te stresezi cu pragul de 10.000 de pași, mai ales dacă acesta pare inabordabil. Conform dovezilor științifice actuale, atingerea unui obiectiv mai simplu — 7.000 de pași pe zi — aduce beneficii semnificative pentru sănătate. Mai important decât cifra exactă este consistența: fiecare pas în plus contează, iar mersul — chiar și la un ritm moderat — este extrem de valoros pe termen lung.