Reguli stricte de acces în Letonia, valabile de la 1 septembrie

Începând cu data de 1 septembrie 2025, Republica Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, aceste reguli au fost introduse ca urmare a intensificării riscurilor de securitate la adresa Letoniei, generate de războiul din Ucraina, în vederea consolidării și îmbunătățirii eficienței monitorizării frontierei de stat.

Conform modificărilor la Legea imigrației și Legea frontierei de stat adoptate de către Parlamentul Republicii Letonia (Saeima) la 3 aprilie 2025, persoanele vizate vor fi obligate să transmită, cu cel puțin 48 de ore înainte de intrarea în Letonia, următoarele informații:

• scopul călătoriei (intrării);

• durata și locul planificate ale șederii;

• traseul de călătorie pe teritoriul Letoniei;

• locul de cazare (adresă sau hotel);

• datele de contact (telefon, e-mail);

• funcții elective deținute de persoană sau de rudele acesteia;

• candidatura în alegeri;

• statutul actual sau anterior de funcționar de stat sau municipal;

• serviciul în forțele armate, serviciile speciale, grăniceresc, vamă sau în serviciul de interne, justiție ori afaceri externe.

Detalii importante:

• Obligația se aplică atât în cazul călătoriilor cu destinație finală, cât și tranzitului prin Letonia;

• Nerespectarea obligațiilor sau furnizarea de date false ori incomplete pot atrage sancțiuni administrative;

• Datele furnizate nu sunt doar declarative – acestea pot fi utilizate și verificate de structurile de securitate letone, iar în caz de risc identificat, accesul în Letonia va fi refuzat.

Procedura de transmitere a datelor:

• Va fi realizată prin portalul eta.gov.lv;

• Persoana va recepționa o confirmare automată la adresa de e-mail specificată de primire a datelor. Pentru a intra în Letonia, o persoană nu trebuie să aștepte un permis separat.

Excepții:

• Noile reguli nu se aplică cetățenilor Uniunii Europene, NATO, OECD, Elveției și Braziliei;

• Sunt exceptate persoanele cu imunități și privilegii diplomatice, precum și cele aflate în misiuni oficiale sau tehnice pe termen scurt.

MAE îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să respecte noile prevederi pentru a evita dificultăți la trecerea frontierei cu Republica Letonia.

SURSA: voceabasarabiei.md