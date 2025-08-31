Mâine, 1 septembrie, se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025.

De către
OdN
-
0
33

Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, a semnat o dispoziție, în conformitate cu care, începând cu data de 1 septembrie, legislativul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025.

Până la data întrunirii legale a noului Parlament, instituția legislativă va putea exercita pe deplin funcțiile de reprezentare, de control și de organizare internă. Funcția de legiferare va fi exercitată în volum restrâns, fiind limitată la adoptarea de legi ordinare, hotărâri și moțiuni simple.


Articolul precedentCurs valutar, 31 august 2025: euro costă 19 lei și 41 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 63 de bani
Articolul următorReguli stricte de acces în Letonia, valabile de la 1 septembrie
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.