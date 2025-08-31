Mâine, 1 septembrie, se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025.

Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, a semnat o dispoziție, în conformitate cu care, începând cu data de 1 septembrie, legislativul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025.

Până la data întrunirii legale a noului Parlament, instituția legislativă va putea exercita pe deplin funcțiile de reprezentare, de control și de organizare internă. Funcția de legiferare va fi exercitată în volum restrâns, fiind limitată la adoptarea de legi ordinare, hotărâri și moțiuni simple.