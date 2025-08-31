EFA face ce știe mai bine – la fotbal „bate” cu scor de hochei

După un start ezitant, cînd a pierdut cu 2-3 pe teren propriu, fotbaliștii de la EFA „și-au amintit” despre isprăvile din sezonul trecut și au trecut la treabă. Adică, visocenii au început, încă din aetapa a doua, să perforeze porțile adversarilor ca la hochei. După cinci goluri marcate la Drochia a venit rândul echipei din Edineț să simtă pe propria piele ce înseamnă „mânia” celor de la EFA.

Deși, dacă e să privim statisticele meciului, victoria nu a fost atât de ușoară precum o arată scorul. Or, după primele 50 de minute de joc oaspeții erau la conducere, iar două din cele trei goluri au fost marcate de gazde – la visoceni Petru Gherman a deschis scorul în minutul 15, Gabriel Buruiană s-a remarcat cu un autogol (49), iar cei de la Edineț au egalat prin Sergheu popvici (45+1). În repriza secundă a ieșit la rampă unul din golgheterii sezonului trecut, Vasile Pașa (52), celelalte reușite purtând semnăturile lui Vasile Rusu (60), Ion Mămăligă (66), același Petru Gherman (81) și Daniel Lungu (87).

În celelalte meciuri au fost consemnate următoarele rezultate: FC Grănicerul – FC Țarigrad 1-4 (Alexandru Colbasiuc 90+1 / Iurie Dorogan 34-penalty, Valentin Bacalîm 44, David Prisăcaru 66, Valentin Fedco 77); FC Steaua Nordului – CF Locomotiva 3-1 (Valentin Ceavdari 34, 84, Alexei Diordiev 70 / Rostislav Garganciuc 36). În minutul 11 Alexei Ciumac (CF Locomotiva) n-a transformat un penalty; Vulturii Cutezători – FC Olimpia 4-1 (Denis Secureanu 4, 16, 31, Dan Pîsla 52-penalty / Constantin Baxan 90) și

Atletico – FC Speranța 1-2 (Vlad Gorea 25 / Serghei Mișcov 1, 29).

Astfel, după trei etape EFA a urcat pe locul secund:

Etapa a patra se va desfășura sâmbătă, 6 septembrie, cu începere de la ora 17:00. Efa are meci ușor acasă, cu penultima clasată, Atletico. La Ocnița feroviarii întâlnesc formația de pe primul loc și, în caz dacă gazdele câștigă am putea avea un nou lider. În celelalte meciuri se întâlnesc: CF Edineț-FC Țarigrad, FC Olimpia-Vulturii Cytezători și FC Speranța-FC Steaua Nordului. (Da AOLEI)