Când este normal să cadă părul și cât de mult păr e normal să cadă într-o zi

Părul cu mult volum, uşor de aranjat şi strălucitor este ceea ce majoritatea oamenilor consideră a fi sănătos. Deci, când te uiţi în peria de păr şi descoperi multe fire căzute, este uşor să presupui că există o problemă de sănătate care cauzează căderea părului. Cu toate acestea, specialiștii spun că în majoritatea cazurilor e ceva firesc. Să înțelegem când este normal să cadă părul.

Când speli bine părul sub duș, firele de păr care sunt deja slăbite sau deconectate de scalp se adună lângă canalul de scurgere. Deși ar putea părea mult, probabil că observi ceea ce este doar căderea normală a părului.

Totuşi dacă observi o cădere a părului neobişnuită, inclusiv pete de chelie şi bucăţi mari de păr care cad, ar trebui să consulți un medic primar sau să mergi la dermatolog.

Cât de mult păr este normal să cadă într-o zi

Potrivit Academiei Americane de Dermatologi, este normal să pierzi între 50 și 100 de fire de păr pe zi. Pentru persoanele cu fire de păr mai lungi, pierderea lor poate fi mai vizibilă. Deoarece există 100.000 de foliculi de păr – sau mai mulți – pe scalpul fiecărei persoane, pierderea a aproximativ 100 de fire de păr pe zi nu face o mare diferență în aspect.

Femeile au tendința de a pierde mai multe fire de păr pe zi decât bărbații. Nu există nicio modalitate de a măsura diferența în mod obiectiv. Coafarea zilnică folosind căldură și vopsirea frecventă a părului joacă un rol important în cât de mult păr cade.

Aproximativ 40% dintre femei pierd fire de păr în plus în fiecare zi din cauza modului în care îl coafează. Femeile au, de asemenea, mai multe șanse decât bărbații să experimenteze perioade de cădere crescută a părului. Asta se întâmplă din cauza evenimentelor din viață precum sarcina și menopauza.

Ciclul de viață al părului

Există sute de mii de fire de păr pe cap și fiecare dintre ele se află într-o etapă diferită a duratei sale de viață de doi până la cinci ani. Părul crește și moare în etape, iar nutriția, stresul, igiena și coafarea zilnică joacă un rol în cantitatea de păr pe care o pierzi zilnic.

Faza în care crește o șuviță de păr se numește faza „anagen”, iar 90% din firele de păr pe care le ai sunt în acea fază. Părul crește cu aproximativ 1 centimetru pe lună în timpul fazei anagen. Când ceva oprește creșterea părului, se numește efluviu anagen.

Urmează faza catagenă. Doar aproximativ 1 până la 2% din firele de păr sunt în faza catagenă la un moment dat. Această fază durează două până la trei săptămâni. În timpul fazei catagene, șuvița de păr încetează să crească.

Ultima fază a creșterii părului este faza telogenă. În această fază, o șuviță de păr va fi în repaus în timp ce se pregătește să se desprindă de pe scalp. Aproximativ 8 până la 9% din păr se află în această fază în orice moment.

Efluviul telogen descrie faptul că mai mult de 10% din păr este în faza telogenă. Efluviul telogen este temporar. Stresul, operația sau chiar febra pentru câteva zile pot aduce efluviu telogen, dar părul va reveni probabil la normal în decurs de șase luni.

Când este normal să cadă părul

Căderea zilnică a părului este normală. Cu toate acestea, dacă experimentezi căderi ale părului anormale, acestea pot fi rezultatul stresului sau al unei stări de sănătate. Alte cauze potențiale ale căderii părului includ:

alopecie

afecțiuni ale tiroidei

lupus

deficienţe nutriţionale

Spălarea excesivă, albirea, periajul și coafarea la căldură pot avea, de asemenea, un impact asupra numărului de fire de păr care cad în fiecare zi. Odată ce foliculul de păr a fost întins sau despicat ca urmare a unui tratament cosmetic, structura acestuia e compromisă.

Cum îţi poți da seama dacă pierzi prea mult păr

Puteți efectua un „test de tragere” pe păr, chiar acasă. Începe cu o zonă mică de păr curat și uscat și trece degetele prin ea. Trage ușor odată ce ajungi la capetele șuvițelor. Dacă mai mult de două sau trei fire de păr rămân în mână după fiecare tragere, este posibil să te confrunți cu efluviu telogen sau anagen. Nu ar trebui să iasă mai mult de 10 fire de păr la 100 de fire trase. Vei avea nevoie de un medic pentru a determina cauza în cazul în care descoperi că te confrunţi cu o problemă în acest sens.

SURSA: medicool.ro