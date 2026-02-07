Proces contravențional încetat: Primarul comunei Nimereuca, declarat nevinovat de instanța din Soroca

Procesul contravențional intentat pe numele primarului comunei Nimereuca, raionul Soroca, a fost încetat de Judecătoria Soroca, după ce instanța a constatat lipsa faptei contravenționale imputate. Hotărârea a fost pronunțată la 5 februarie 2026, în urma examinării unui dosar ce viza presupuse încălcări ale legislației muncii și neexecutarea unor prescripții emise de Inspectoratul de Stat al Muncii.

Cauza contravențională a fost examinată în ședință publică de Judecătoria Soroca (sediul Central), dosarul fiind pornit în baza art. 349 alin. (6) din Codul Contravențional, care sancționează refuzul executării prescripțiilor dispuse de organele de control.

Potrivit materialelor examinate, cazul a pornit după ce două salariate ale Primăriei Nimereuca au depus sesizări la Inspecția Teritorială de Muncă Drochia. Acestea au reclamat presupuse abateri ce țin de aplicarea sancțiunilor disciplinare, corectitudinea calculării și achitării salariului, dar și procedura de încetare a raporturilor de muncă.

În urma controlului efectuat la 14 august 2025, inspectorii au întocmit un proces-verbal și au emis o prescripție prin care au acordat un termen de 30 de zile pentru remedierea neregulilor constatate, termen-limită fiind stabilit pentru 14 septembrie 2025. Ulterior, inspectoratul a întocmit proces-verbal contravențional, invocând neprezentarea documentelor confirmative privind executarea prescripțiilor.

În fața instanței, primarul nu și-a recunoscut vina. Acesta a declarat că neajunsurile au fost înlăturate în termen, fiind emise dispoziții administrative interne, iar în privința calculelor salariale au fost efectuate verificări contabile. Totodată, a susținut că actele confirmative nu au fost prezentate inițial deoarece nu au fost solicitate expres.

Analizând probele, instanța a reținut că pentru angajarea răspunderii contravenționale era necesară existența unei prescripții repetate, condiție care nu a fost întrunită. Judecătorul a constatat că, după prima prescripție, nu a fost efectuat un control suplimentar și nici emisă o nouă prescripție privind aceleași abateri.

Mai mult, instanța a stabilit că vinovăția nu a fost demonstrată prin probe certe și concludente, fiind aplicat principiul „in dubio pro reo”, potrivit căruia orice dubiu se interpretează în favoarea persoanei vizate.

În aceste condiții, Judecătoria Soroca a dispus încetarea procesului contravențional pe motivul lipsei faptei contravenționale. Decizia poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.