Ce sucuri îți pot susține sănătatea și cât este sigur să bei zilnic

Unele sucuri de fructe și legume pot aduce beneficii pentru sănătate, dacă le consumi în cantități mici. Specialiștii spun că un pahar mic pe zi, de circa 150 ml, poate face parte dintr-o alimentație echilibrată. Totuși, fructele întregi rămân alegerea mai bună, deoarece conțin fibre și mai puțin zahăr liber.

Pentru mulți oameni, sucul face parte din rutina zilnică. Un pahar de suc de portocale dimineața sau un suc de mere pe parcursul zilei pare o opțiune rapidă. Consumul moderat de suc 100% natural îți oferă vitamine, potasiu, magneziu și antioxidanți care ajută organismul să lupte împotriva inflamațiilor și bolilor cronice.

Nutriționiștii atrag atenția că stoarcerea fructelor eliberează zaharurile naturale. Acestea pot afecta dinții și pot crește aportul de zahăr. Din acest motiv, cantitatea contează.

Sucul de citrice, în special cel de portocale, este apreciat pentru conținutul ridicat de vitamina C. Aceasta susține imunitatea și acționează ca antioxidant. Un studiu recent arată că sucul de portocale poate reduce inflamația și poate scădea tensiunea arterială. Beneficiile scad însă dacă bei mai mult de 500 ml pe zi.

Sucul de lămâie poate ajuta la controlul hipertensiunii. Cercetările arată că echivalentul unei lămâi pe zi poate contribui la reglarea tensiunii și poate sprijini digestia, mai ales dacă îl consumi înainte de masă.

Sucul de rodie are unele dintre cele mai clare dovezi privind efectele pozitive asupra sănătății. Este bogat în polifenoli, antioxidanți puternici care protejează celulele. Specialiștii spun că peste 200 ml pe zi nu aduc beneficii suplimentare și cresc cantitatea de zahăr.

Sucul de sfeclă roșie susține circulația sângelui. Conține nitrați care se transformă în oxid nitric și ajută vasele de sânge să se relaxeze. Studiile arată efecte mai vizibile la femeile aflate la menopauză, la persoanele cu tensiune mare și la sportivi. Pentru că are mai puțin zahăr, chiar și cantități de până la 500 ml pot fi utile.

Sucul de merișoare este cunoscut pentru rolul său în prevenirea infecțiilor urinare. Substanțele active împiedică bacteriile să se prindă de pereții vezicii urinare. Cercetările indică o reducere a riscului de infecții cu aproximativ 30%, iar la femei procentul ajunge la 32%. Pentru efecte reale, alege varianta fără zahăr adăugat.

Sucul de prune ajută digestia și combate constipația. Are însă mai multe zaharuri naturale decât alte sucuri, iar cantitatea recomandată nu depășește 150 ml pe zi.

Afinele se numără printre fructele cu cea mai mare densitate de nutrienți. Sunt bogate în vitaminele C și K și în antioxidanți. Studiile le leagă de o inimă mai sănătoasă, un creier mai activ și un metabolism mai bun. Sub formă de suc, efectele apar mai ales pe termen scurt, în timp ce fructele întregi rămân varianta mai sănătoasă.

Specialiștii recomandă echilibru. Un pahar mic de suc natural poate completa dieta zilnică, dar consumul excesiv poate aduce mai mult zahăr decât beneficii.