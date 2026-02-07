De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor

Joaca este „munca” copilăriei și unul dintre cele mai importante moduri prin care copiii se dezvoltă armonios, atât fizic, cât și emoțional. Află cât timp pentru joacă recomandă specialiștii, cum contribuie aceasta la formarea copilului și ce idei simple poți pune în practică zilnic.

Joaca nu înseamnă doar distracție, ci și creștere, învățare și conectare. Este limbajul prin care copilul descoperă lumea, își exprimă emoțiile și își construiește încrederea în sine. De la jocurile simple din primele luni până la aventurile creative din primii ani, fiecare moment de joacă are o valoare imensă.

Se spune adesea că joaca este „munca” copilăriei, iar această expresie surprinde perfect rolul ei. Fiecare joc, oricât de banal ar părea, contribuie la formarea abilităților emoționale, cognitive și sociale ale copilului. Potrivit Academiei Americane de Pediatrie, joaca este fundamentală pentru dezvoltarea sănătoasă, pentru dobândirea răbdării, încrederii în sine și a capacității de a gestiona emoții complexe. Prin joacă, copilul învață să comunice, să coopereze, să negocieze, să rezolve conflicte și, mai presus de toate, să se bucure autentic de lume.

De ce este joaca atât de importantă

Joaca stimulează dezvoltarea emoțională și îi ajută pe copii să gestioneze emoțiile puternice. Tot prin joacă, cei mici își construiesc încrederea în sine, își dezvoltă motricitatea fină și grosieră, imaginația și gândirea creativă. În același timp, învață să găsească soluții, să-și exprime punctul de vedere și să lucreze în echipă.

Mai mult, joaca întărește legătura dintre părinte și copil. Copiii care se joacă des sunt mai receptivi, mai veseli, mai sociabili și dezvoltă o atitudine pozitivă față de învățare și explorare.

De cât timp pentru joacă au nevoie copiii

Academia Americană de Pediatrie recomandă sesiuni scurte de joacă încă din primele zile de viață. Chiar dacă pare că bebelușul nu înțelege jocul, simpla descoperire a mâinilor, imitarea ganguritului, cântecele scurte sau studiul feței în oglindă reprezintă activități extrem de valoroase pentru dezvoltarea sa.

Specialiștii recomandă cel puțin o oră pe zi de joacă liberă, nestructurată, dar supravegheată de un adult, în care copilul să exploreze și să aleagă singur activitățile care îl atrag. Pe lângă aceasta, este ideal ca micuțul să beneficieze de cel puțin 30 de minute de joacă activă și ghidată de adult, în care pot fi implicate activități fizice, exerciții simple sau jocuri de echipă.

Joaca nu presupune neapărat jucării scumpe. Pentru copiii mici, orice obiect din casă poate deveni un instrument de explorare. O cutie de carton, o sticlă de plastic, castroane sau capace pot fi transformate în jucării creative, care stimulează imaginația și curiozitatea.​

Idei simple de joacă pentru copiii mici

Atâta timp cât mediul este sigur și copilul este supravegheat, nu există un mod „greșit” de a se juca. Important este ca jocul să fie variat și să-i ofere copilului libertate de explorare.

Oferă-i variante diferite de joacă. Alternează joaca creativă (pictură cu degetele), joaca senzorială (nisip, apă, zăpadă), joaca muzicală (instrumente, dans, ritm). Aceste activități stimulează toate ariile dezvoltării.

Lasă copilul să conducă jocul. Implică-te, dar nu impune reguli. Joaca trebuie să fie o descoperire liberă, condusă de curiozitatea lui.

Folosește jocuri simple și cântece. „Cucu-bau” sau cântecele scurte sunt excelente pentru stimularea atenției și a interacțiunii.

Alege jucării multifuncționale. Cuburile, figurinele sau păpușile lasă loc imaginației, spre deosebire de jucăriile care au o singură funcție.

Redu timpul petrecut în fața ecranelor. Fără ecrane, copilul are mai mult spațiu pentru imaginație și conectare reală. În plus, oferă-i și tu atenție deplină, fără telefon.

Transformă obiectele din casă în jucării. Cutii de carton, linguri, lanterne, castroane – toate pot deveni instrumente de joacă. Creează scene, umbre sau mici spectacole improvizate.

Joaca afară este esențială. Alergatul, săritul, cățăratul și descoperirea naturii îi oferă copilului experiențe senzoriale și motrice esențiale. Lasă-l să atingă, să se murdărească, să observe insecte și flori, deoarece natura este cel mai bun teren de învățare.

Acceptă conflictele la joacă. Atunci când apar neînțelegeri, lasă-i un moment să gestioneze situația. Învață astfel cum să-și exprime punctul de vedere și cum să găsească soluții.

Joaca este un proces natural, vital pentru creșterea și echilibrul copilului. Prin fiecare activitate, copilul descoperă lumea, dar și pe sine. Când îl lași să se joace liber, îl înveți să gândească, să simtă, să colaboreze și să fie fericit.

