Prețurile pentru weekend și ziua de luni, la benzină și motorină, s-au majorat cu un ban și, respectiv, nouă bani

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat că prețurile pentru weekend vot fi de 20,66 lei la motorină și 23,06 lei la benzină.  

Astfel, motorina s-a scumpit cu 9 bani, iar benzina – cu 1 ban. Prețurile la carburanți suportă scumpiri constante de peste două săptămâni, după ce au fost anunțate sancțiuni internaționale împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil, cu o parte importantă din rețeaua de distribuție a petrolului în Moldova. Sancțiunile vor intra în vigoare din 21 noiembrie. ANRE mai precizează că și cotațiile internaționale ale petrolului au crescut esențial, ca urmare a măsurilor impuse de Biroul pentru controlul activelor străine al Departamentului Trezoreriei SUA.


