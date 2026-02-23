Postul Paștelui: recomandări ANSP pentru un regim alimentar sigur și echilibrat

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) vine în sprijinul cetățenilor care doresc să țină Postul Mare printr-un ghid detaliat, menit să asigure un aport optim de vitamine și microelemente pe parcursul celor șapte săptămâni de restricții alimentare și comportamentale, informează moldpres.md

Postul Mare, perioada care începe anul acesta pe 23 februarie și se încheie pe 12 aprilie, presupune pentru creștinii ortodocși adoptarea unui regim preponderent vegetarian, cu renunțarea la produse de origine animală și la anumite obiceiuri alimentare. ANSP subliniază că, pentru a evita efectele negative asupra sănătății, informarea corectă și planificarea meniului sunt esențiale.

Greșeli alimentare frecvente și recomandările ANSP:

Monotonia regimului alimentarConsumul constant al acelorași produse poate genera deficiențe nutriționale, dezechilibru energetic și probleme digestive. Studiul STEPS 2021 arată că 63,4% dintre adulți consumă mai puțin de cinci porții de fructe și legume pe zi.Recomandare: integrați în meniul zilnic cel puțin cinci porții de fructe și legume (trei de legume și două de fructe), inclusiv legume de sezon precum urzicile, spanacul, leurda, ceapa verde și ridichile. Adăugați 2-3 porții de cereale integrale, 1-2 porții de leguminoase, 30-40 g de nuci și semințe, fructe uscate și 4-5 lingurițe de uleiuri nerafinate. Produsele conservate pot fi congelate, murate sau deshidratate.

Excesul de produse rafinatePoftele accentuate din timpul postului pot conduce la fluctuații ale glicemiei, favorizând apariția prediabetului și diabetului zaharat de tip II. Conform studiului STEPS 2021, 9,9% dintre adulți au glicemia alterată pe nemâncate.Recomandare: includeți suficiente proteine vegetale (leguminoase, nuci, semințe, ciuperci), fibre alimentare (legume, verdețuri, fructe, cereale integrale) și grăsimi sănătoase (nuci, semințe, avocado, uleiuri nerafinate). Reduceți cartofii și produsele făinoase rafinate. Mișcarea ușoară de 10–15 minute după masă poate reduce glicemia cu până la 30%.

ANSP atenționează că postul poate accentua problemele de sănătate la anumite categorii de persoane.

„Este vorba de bolnavi cronici sau cei care administrează medicamente, vârstnici, copii și adolescenți sub 14 ani, femei însărcinate sau care alăptează, persoane care desfășoară muncă fizică grea sau au patologii acute sau cronice. În aceste cazuri, consultarea medicului înainte de a ține post este strict recomandată”, explică sursa citată.

De asemenea, Postul presupune nu doar restricții alimentare, ci și renunțarea la alcool și tutun, promovând astfel un stil de viață mai sănătos și armonios.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică îndeamnă populația să aibă grijă de sănătatea proprie și a celor apropiați, să adopte meniuri echilibrate, să consume suficiente vitamine și minerale și să mențină activitatea fizică moderată în perioada Postului Mare.

Prin respectarea acestor recomandări, postul poate fi ținut în siguranță, fără a afecta sănătatea și buna funcționare a organismului.