Soroceanul Cătălin Chetrari este printre cei 17 elevi premiați la Olimpiada Republicană la Ecologie – 2026

La Mediacor, Universitatea de Stat din Moldova, în perioada 20-22 februarie 2026 a avut loc Olimpiada Republicană la Ecologie, competiție organizată de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Evenimentul a reunit aproximativ 80 de elevi din Republica Moldova, care și-au prezentat proiectele inovative în domeniul protecției mediului, iar 17 cei mai buni au fost premiați. Printre laureați se regăsește și Cătălin Chetrari, elev în clasa a XII la Licel Teoretic „Constantin Stere” din Soroca, discipol al profesoarei Ariadna Maznbiuc, care a fost distins cu premiul II pentru proiectul „Pomul Inteligent”.