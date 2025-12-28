Să nu faceți ca el: Pedeapsă cu închisoare pentru un permis de conducere fals

Un caz de folosire a unui permis de conducere fals, depistat la frontieră, s-a încheiat cu o condamnare la închisoare cu executare, după ce instanța a constatat că fapta a fost comisă intenționat și în perioada în care inculpatul din raionul Florești se afla deja sub efectul unei condamnări anterioare.

Prin sentința pronunțată la 24 decembrie 2025, Judecătoria Soroca, sediul Florești, a stabilit o pedeapsă definitivă de 1 an și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip deschis, pentru infracțiunea de deținere și folosire a unui document oficial fals, prevăzută de art. 361 alin. (1) Cod penal.

Totodată, instanța a dispus arestarea preventivă imediată, chiar din sala de judecată, până la rămânerea definitivă a sentinței. Potrivit materialelor cauzei, fapta a fost comisă la 21 iulie 2023, în jurul orei 23:35, la Punctul de trecere al frontierei de stat Sculeni, pe sensul de intrare în România. În timpul controlului de frontieră, autoritățile au depistat asupra inculpatului un permis de conducere cu semne vădite de falsificare, care a fost ridicat și anexat ca mijloc material de probă

Expertiza judiciară a stabilit că documentul: nu corespunde metodei oficiale de confecționare; prezintă diferențe evidente față de modelul-tip emis de autoritatea competentă; a fost realizat prin imprimare color de tip InkJet, inclusiv elementele grafice și textele de securizare. Aceste concluzii au confirmat caracterul fals al documentului și intenția de folosire a acestuia.

Inițial, instanța de fond a aplicat o pedeapsă sub formă de amendă, însă soluția a fost contestată de acuzare. Curtea de Apel Nord a admis recursul și a dispus rejudecarea cauzei în partea ce ține de individualizarea pedepsei, reținând că nu a fost analizată corespunzător situația juridică a inculpatului și incidența cumulului de pedepse

La rejudecare, instanța a constatat că infracțiunea a fost comisă în perioada termenului de suspendare a unei condamnări anterioare, ceea ce a determinat aplicarea cumulului parțial de pedepse. Astfel, pedeapsa de 1 an de închisoare stabilită pentru folosirea documentului fals a fost cumulată cu partea neexecutată a unei sentințe anterioare, rezultând pedeapsa definitivă de 1 an și 6 luni de închisoare.

Instanța a subliniat că sancțiunea are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea comportamentului infracțional și prevenirea săvârșirii unor fapte similare. Sentința poate fi contestată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Soroca, sediul Florești.