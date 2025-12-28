Zelenski și Trump se vor întâlni dastăzi la Mar-a-Lago pentru discuții privind planul de pace

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că urmează să se întâlnească în curând cu fostul președinte al SUA, Donald Trump, în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia. Întâlnirea ar urma să aibă loc duminică, la reședința lui Trump din Mar-a-Lago, Florida, transmite moldpres.md

Zelenski a confirmat întrevederea într-o postare pe rețele:

„Am aranjat o întâlnire la cel mai înalt nivel – cu președintele Trump în viitorul apropiat. Multe se pot decide înainte de anul nou. Slavă Ucrainei!”, a scris Zelenski.

Întâlnirea este considerată un semn al unor progrese importante în negocieri, în condițiile în care Donald Trump declarase anterior că va accepta o discuție directă cu Zelenski doar dacă un acord de pace ar fi aproape de finalizare. Casa Albă nu a comentat deocamdată informațiile privind întrevederea.

Discuția prezidențială planificată vine după un weekend de negocieri desfășurate în Florida între consilierii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, și principalii negociatori ai Ucrainei și Rusiei. Aceste contacte se înscriu într-o serie de întâlniri intense purtate în ultimele două luni. Un oficial american de rang înalt a descris discuțiile cu Rustem Umerov și cu emisarul rus Kirill Dmitriev drept „pozitive și constructive”, subliniind că, în ultimele două săptămâni, s-au înregistrat mai multe progrese decât într-un an întreg.

Negocierile au continuat inclusiv în perioada Crăciunului. Joi, Zelenski a avut o convorbire telefonică cu Witkoff și Kushner, afirmând ulterior că se lucrează „24/7” pentru a apropia sfârșitul războiului și pentru a asigura că pașii propuși sunt „realistici, eficienți și fiabili”. În aceeași zi, consilierii americani au purtat discuții suplimentare atât cu oficiali ucraineni, cât și cu reprezentanți ai Rusiei.

Kremlinul a confirmat vineri că Iuri Ușakov, principalul consilier de politică externă al președintelui rus Vladimir Putin, a discutat cu omologii americani, semnalând continuarea contactelor diplomatice pe fondul eforturilor de a ajunge la un posibil acord de pace.