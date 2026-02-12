Pe data de 17 mai vor avea alegeri locale noi la Frumușica, Florești, iar la Hăsnășenii mari, Drochia se va desfășura un referendum privind revocarea primarului

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi și referendumului local din 17 2026.

Documentul stabilește acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru organizarea alegerilor locale noi și a referendumului pentru revocarea primarului, termenele de realizare a acestora, precum și responsabilii de fiecare acțiune pornind de la competențele principalilor subiecți implicați în procesul electoral. Acesta urmează să fie transmis, spre informare și realizare, în limita competențelor, organelor electorale, autorităților publice și altor entități implicate în proces.

În conformitate cu prevederile programului calendaristic, perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local începe pe 16 2026. Campania electorală va începe pe 17 2026.

Amintim că alegeri locale noi vor avea loc în satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Copceac, UTA Găgăuzia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești.

Referendumul local privind revocarea primarului va avea loc în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia