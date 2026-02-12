Seminar despre evidența activităților agricole, la Soroca

 Fermieri din cinci raioane ale Republicii Moldova au fost instruiți la Soroca privind completarea corectă a cărții istoriei câmpului și evidența activităților agricole, în contextul no provincial.md.

Peste 150 de producători agricoli din raioanele Soroca, Dondușeni, Florești, Drochia și Șoldănești au participat la seminarul de transfer de cunoștințe organizat la 11 februarie curent. Instruirea a inclus identificarea legală a unității agricole, măsurile de evidență și protecție a solului, istoricul rotației culturilor și completarea registrului de fertilizare conform noilor reglementări.

Sesiunile au fost susținute de formatori din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și Institutului Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară, care au oferit exemple practice de completare a documentației și au răspuns întrebărilor participanților.

Acesta este primul seminar dintr-o serie planificată, urmând ca în perioada următoare să fie organizate încă 6 instruiri în raioanele țării, cu suportul Centrului de Consiliere Agricolă și Rurală.


