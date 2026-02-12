Scântei în Parlament pe subiectul bisericii de la Dereneu. Cum văd deputații soluționarea conflictului

Fracțiunea socialiștilor din Parlament propune organizarea unui referendum local pe subiectul scandalului izbucnit la biserica din satul Dereneu. Ședința Legislativului a fost marcată de schimburi de replici între partide, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, și-a îndemnat colegii să nu se implice în conflict. Anticoruptie.md a semnalat, în investigația PREOȚI FĂRĂ VIZĂ DE REȘEDINȚĂ, o tendință îngrijorătoare de prigoană a preoților din localitățile Republicii Moldova, care vor să treacă de la Mitropolia Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, la Mitropolia Basarabiei. Cei care și-au declarat desprinderea sunt nevoiți, la propriu, să slujească în stradă, așa cum, odată cu caterisirea, sunt scoși din biserici și diabolizați.

Speakerul Grosu consideră că reprezentanții partidelor politice nu ar trebui să se implice în scandalul de la biserica Dereneu, informează anticoruptie.md.

„Este un conflict între ortodocși și ortodocși. Legea e lege pentru toți. Vedem politicieni care capitalizează și se victimizează pe acest conflict”, a spus Grosu, avertizând că acest conflict nu ar trebui folosit pentru obținerea dividendelor politice.

De altă parte, liderul PSRM, Igor Dodon, propune organizarea unui referendum în localitate.

„Consider că biserica trebuie să rămână în afara influenței statului. Ceea ce se întâmplă la Dereneu este rezultatul implicării statului, a guvernării în această situație. Cum vor decide localnicii, așa să fie, biserica de acolo nu are nimic cu România”, a declarat Dodon.

Ideea organizării unui referendum a fost propusă și de deputata PCRM, Diana Caraman.

Sursa foto: CIJM

Conflictul în jurul bisericii din Dereneu a început în anul 2017. După 25 de ani de slujire sub jurdicția Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, parohul Forinel Marin și credincioșii activi au decis să adere canonic și juridic la Mitropolia Basarabiei. În martie 2018, un grup de localnici a spart ușa bisericii, a schimbat lacătul și l-a alungat pe Florinel Marin de la slujire, iar în locul lui a venit un alt preot, Alexandru Popa, numit de Mitropolia Moldovei. La adunarea din 18 martie 2018, 400 de locuitorii ai satului au decis să treacă sub jurisdicția Mitropoliei Basarabiei, însă lor le-a fost blocat accesul în biserică.

În iunie 2025, Curtea Supremă de Justiție a pus punct în cauza legată de Biserica din Dereneu, păstrând dreptul de folosință asupra lăcașului după Mitropolia Basarabiei.

La 1 februarie curent, conflictul a luat o nouă turnură, când Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, însoțit de localnici, a fost oprit de a intra în biserică de către oamenii legii.