Patru fructe pe care ar trebui să le cumperi întotdeauna congelate

Fructele congelate pot fi la fel de nutritive ca cele proaspete și, în unele cazuri, chiar mai bune. Fructele proaspete sunt delicioase și sănătoase, dar se ofilesc, se zdrobesc și se strică mai repede decât majoritatea dintre noi le putem consuma, transmite Ziare.com.

Fructele congelate reprezintă o opțiune fiabilă și accesibilă, pe care o poți folosi tot anul. De fapt, mulți nutriționiști spun că anumite fructe sunt mai bune dacă sunt cumpărate congelate, atât pentru valoarea nutritivă, cât și pentru ușurința de utilizare.

Majoritatea fructelor congelate sunt culese la maturitate maximă și înghețate rapid, în câteva ore, pentru a păstra nutrienții și aroma, ceea ce le face o alegere eficientă din punct de vedere al costurilor pentru majoritatea gospodăriilor.

Potrivit nutriționistului Sheri Gaw, unele substanțe nutritive, precum acidul folic și vitamina C, încep să se degradeze la scurt timp după recoltarea fructelor proaspete. „Vitamina C este o vitamină solubilă în apă și un antioxidant, sensibil la lumină, căldură și oxigen. Fructele proaspete bogate în vitamina C, precum căpșunele, kiwi, ananasul și mango, pot pierde nutrienți din cauza schimbărilor de temperatură și a perioadelor lungi de transport și depozitare”, explică Gaw.

Atunci când sunt dezghețate sau mixate, fructele congelate păstrează textura, culoarea și aroma pe care le aștepți, fără riscul de stricaciune sau risipă. Nutriționista Lisa Valente menționează că fructele congelate sunt adesea mai accesibile și rezistă mai mult. „Nu trebuie să te îngrijorezi că vei arunca căpșuni mucegăite sau mere moi”, adaugă Valente.

Nutriționiștii au explicat pentru eatingwell.com care fructe sunt cel mai bine cumpărate congelate, de ce sunt o alegere nutritivă și cum le poți include ușor în alimentația zilnică.

1. Afine sălbatice congelate

Afinele sălbatice ocupă primul loc pe multe liste ale nutriționiștilor în ceea ce privește fructele congelate, și pe bună dreptate. Potrivit lui Kitty Broihier, afinele sălbatice sunt coapte doar câteva săptămâni vara, însă deoarece sunt culese și congelate în aproximativ 24 de ore, aroma și valoarea nutritivă sunt păstrate la nivelul maxim. Deoarece fructele congelate pot fi păstrate mai mult timp decât cele proaspete, nu mai există aceleași limitări sezoniere. „Afinele sălbatice, mici dar puternice, au un raport coajă-pulpă mai mare decât afinele obișnuite, astfel încât fiecare mușcătură oferă mai mulți pigmenți purpuriu-albaștri numiți antociani, precum și alți compuși vegetali din coajă”, explică Broihier.

2. Mango congelat

Mango-ul proaspăt poate fi delicios, dar unii îl găsesc dificil de tăiat sau greu de apreciat dacă este copt. Aceste obstacole pot duce la risipă și pierdere de nutrienți, mai ales dacă fructul se strică înainte de a fi consumat. Mango-ul congelat, însă, este perfect dulce și gata de folosit direct din pachet. Este de obicei cules la maturitate maximă și înghețat rapid, ceea ce păstrează structura, aroma și valoarea nutritivă a fructului.

3. Cireșe congelate

Cireșele proaspete sunt o gustare de vară delicioasă, dar sunt disponibile doar sezonier și pot fi consumatoare de timp pentru curățat de sâmburi. Potrivit lui Valente, cireșele congelate elimină aceste obstacole, deoarece nu necesită curățare și sunt mult mai ușor de găsit în afara sezonului.

Cireșele congelate sunt înghețate rapid la maxim de dulceață, ceea ce ajută la păstrarea antioxidanților și polifenolilor, care reduc inflamația. Cercetările arată că compușii antioxidanți precum antocianinele (responsabili pentru culoarea roșie intensă a cireșelor) rămân stabili și activi în cireșele congelate corespunzător, păstrând potențialul antiinflamator în timp.

4. Căpșuni congelate

Căpșunile proaspete sunt delicate din cauza texturii moi și a conținutului ridicat de apă. Căpșunile congelate reprezintă o opțiune mai fiabilă. Deoarece sunt, de obicei, culese la maturitate maximă și înghețate rapid, își păstrează nutrienții, textura și aroma mai mult timp decât cele proaspete. Potrivit lui Gaw, conținutul de vitamina C și polifenoli din fructele congelate, precum căpșunile, poate fi comparabil sau chiar mai mare decât al celor proaspete depozitate câteva zile.

Moduri simple de a consuma fructele congelate

În smoothie-uri: „Smoothie-urile sunt o metodă excelentă de a folosi fructele congelate. Poți pregăti pungi cu fructe și alte ingrediente preferate, gata de folosit în congelator”, spune Valente.

În boluri de mic dejun: Adaugă o porție de fructe congelate peste fulgi de ovăz, iaurt sau brânză de vaci.

În salsa: Mango congelat poate fi adăugat pentru un topping dulce-acrișor la preparatele preferate.

La deserturi: Fructele congelate se pot folosi în prăjituri sau pentru sorbeturi.

Ca sos: Folosește cireșe congelate pentru un compot pe care îl poți adăuga în apă minerală sau peste clătite și vafe.

Concluzia experților

Fructele congelate sunt adesea ignorate, dar reprezintă una dintre cele mai convenabile și eficiente modalități de a crește aportul de fructe. Nutriționiștii recomandă constant variantele congelate, deoarece sunt bogate în nutrienți, ușor de folosit, versatile și mai puțin predispuse la stricaciune decât fructele proaspete.

Afinele sălbatice, mango, cireșele și căpșunile congelate sunt alegeri excelente, deoarece procesul de înghețare rapidă păstrează sau chiar crește calitatea nutritivă în comparație cu fructele proaspete. Dacă ai ezitat până acum să cumperi fructe congelate, acesta este semnul să încerci.