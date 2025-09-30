PAS câștigă în 26 de raioane din țară, inclusiv la Soroca, Florești și Drochia

  Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare în 26 din cele 36 de raioane, municipii și regiuni ale țării. Cele mai bune rezultate PAS le-a obținut în raioanele Ialoveni unde a acumulat 65,57% din sufragii și Strășeni, cu 63,12% dintre voturi. PAS a obținut peste 50% dintre voturi și în Călărași, Criuleni, Hîncești, Nisporeni, Telenești, Cantemir, Chișinău și Cimișlia. În același timp, în alte 10 raioane ale țării câștigător este Blocul Patriotic. Au votat masiv Blocul Patriotic localnicii din UTA Găgăuzia (82,35%), dar și cei din Taraclia (79,51%). Vezi mai jos cine a câștigat alegerile parlamentare în fiecare raion și ce rezultat a obținut, scrie debates.md

 

1     UTA GĂGĂUZIA, Blocul Patriotic (82,35%)

2     TARACLIA, Blocul Patriotic (79,51%)

3      IALOVENI, PAS (65,57%)

4      STRĂȘENI, PAS (63,12%)

5      CĂLĂRAȘI, PAS (59,36%)

6      CRIULENI, PAS (58,62%)

7      HÎNCEȘTI, PAS (58,02%)

8      NISPORENI, PAS (57,56%)

9      TELENEȘTI, PAS (56,93%)

10    CANTEMIR, PAS (52,81%)

11     CHIȘINĂU, PAS (52,68%)

12     OCNIȚA, Blocul Patriotic (52,22%)

13     CIMIȘLIA, PAS (51,05%)

14     REGIUNEA TRANSNISTREANĂ, Blocul Patriotic (51,02%)

15     CĂUȘENI, PAS (49,54%)

16     BRICENI, Blocul Patriotic (48,48%)

17     DONDUȘENI, Blocul Patriotic (48,12%) 

18     ORHEI, PAS (47,43%) 

19     LEOVA, PAS (47,32%)

20     ANENII NOI, PAS (47,27%) 

21     ȘTEFAN VODĂ, PAS (47,02%) 

22     REZINA, PAS (47,00%) 

23     CAHUL, PAS (44,35%) 

24     SÎNGEREI, PAS (43,05%) 

25     UNGHENI, PAS (42,73%)

26     EDINEȚ, Blocul Patriotic (42,51%)

27     BASARABEASCA, Blocul Patriotic (42,24%)

28     BĂLȚI, Blocul Patriotic (41,51%)

29     RÎȘCANI, Blocul Patriotic (40,46%)

30    DUBĂSARI, PAS (39,94 %)

31    ȘOLDĂNEȘTI, PAS (39,79)

32    SOROCA, PAS (37,79%)

33    FLOREȘTI, PAS (37,68%)

34    DROCHIA, PAS (31,74%) 

35    GLODENI, PAS (31,37%)

36    FĂLEȘTI, PAS (30,53%)


