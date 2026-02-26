Partidul de guvernământ este primul în TOP-ul preferințelor electoratului

 Partidul Acțiune și Solidaritate s-ar clasa pe primul loc, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. Formațiunea este urmată de alte patru partide politice și un bloc electoral. Datele se regăsesc într-un sondaj realizat de compania sociologică IMAS la comanda portalului Independent News din România.

Conform datelor prezentate, PAS ar obține 40,8% din numărul respondenților deciși, fiind clasat pe primul loc. Formațiunea de guvernare este urmată de PSRM cu 19,6%.

Astfel, potrivit sondajului, cele mai multe voturi, 40,8%, ar obține PAS. Poziția a doua le revine socialiștilor, care ar acumula 19,6%, urmați de Partidul „Democrația Acasă”, care ar înregistra un scor de 9,8%, din numărul total al persoanelor chestionate.

Blocul „Alternativa” ar acumula 8,9%, iar „Partidul Nostru” – 7,6%. Totodată, comuniștii lui Vladimir Voronin ar obține 5,2%.

Alte forțe politice nu ar trece pragul de reprezentare de 5% pentru partide și 7% pentru blocuri electorale.

De menționat că datele prezentate nu includ și voturile cetățenilor R. Moldova din stânga Nistrului și diasporă.

Sondajul IMAS a fost realizat în perioada 4-23 februarie pe un eșantion de 1113 de respondenți din 84 de localități. Marja de eroare este de +/-3%. (SURSA: cotidianul.md)


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

