S-a urcat beat la volan, a provocat un accident grav și a fost condamnat la patru ani de închisoare

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de încălcare a regulilor de securitate a circulației, soldată cu vătămare gravă a integrității corporale și a sănătății, comis de un bărbat în vârstă de 37 de ani.

Instanța l-a condamnat la 4 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de 4 ani, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip deschis.

Potrivit probelor administrate, în dimineața zilei de 5 august 2015, inculpatul a urcat la volanul unui autoturism după ce consumase băuturi alcoolice. Deși deținea permis de conducere valabil, acesta a ignorat interdicția prevăzută de lege privind conducerea vehiculului în stare de ebrietate.

În timpul deplasării prin municipiul Chișinău, ajuns într-o intersecție unde drumul cu prioritate își schimbă direcția, inculpatul nu a manifestat prudența necesară, nu a adaptat viteza la condițiile de trafic și nu a respectat regulile privind traversarea intersecțiilor. Ca urmare, a pătruns în intersecție și a intrat în coliziune cu un autocamion cu semiremorcă, care se deplasa regulamentar din sens opus.

Impactul a fost puternic, ambele vehicule au fost grav avariate, iar pasagerul aflat în autoturismul condus de inculpat a suferit mai multe fracturi și plăgi, calificate ca vătămări corporale grave. Victima a fost transportată de urgență la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare.

În cadrul procesului, inculpatul și-a recunoscut integral vinovăția și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, informează hprocuratura.md.

Sentința este cu drept de apel, iar inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a sentinței de condamnare.