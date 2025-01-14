Онлайн-собеседование: как подготовиться и успешно пройти

В современных реалиях онлайн-собеседование — все чаще обыденность. Поэтому многие соискатели уже привыкли к такому подходу. Если вам нужна работа, то наше краткое руководство поможет понять, как правильно себя вести во время онлайн-собеседования и как повысить свои шансы на трудоустройство.

Назначайте время

Первый контакт с потенциальным работодателем может состояться буквально по телефону. Вам могут задать основные вопросы:

можете ли вы говорить сейчас;

если не можете, то в какой промежуток времени удобнее провести встречу;

актуальна ли для вас еще вакансия.

Место для проведения виртуальной встречи

Если интервью из дома не совсем подходящий вариант, мешают дети или домочадцы, на ум приходит кафе. Однако это не лучшее решение:

вряд ли вы найдете заведение без музыкального фона или гула голосов на заднем фоне;

в процессе разговора придется соблюдать конфиденциальность, в результате голос вы будете снижать до минимума, от чего потенциальный работодатель может вас не расслышать.

Есть несколько оптимальных локаций для проведения онлайн собеседования: парк (при условии хорошей погоды), личный или арендованный автомобиль.

Продумайте свой внешний вид и визуальный фон

Перед возможным начальником необходимо предстать в благоприятном виде. Недопустимо сидеть перед монитором в растянутой футболке с небрежным пучком на голове или небритостью в три дня. Желательно надеть однотонный верх, вымыть голову и уложить волосы, женщинам — сделать легкий макияж, мужчинам — убрать щетину.

Для заднего фона идеальна просто стена или виртуальный фон для онлайн-интервью. Лучше пусть он будет нейтральным.

Важно: на столе недопустимы чашки с чаем или кофе, перекусы, сигареты.

Проверьте аппаратуру и гарнитуру

Контролируйте средства на мобильном счете, чтобы интернет-связь внезапно не пропала. Включите камеру, проверьте качество изображения, работу микрофона и динамиков заблаговременно.

Не забывайте про пунктуальность

Есть негласное правило, согласно которому звонить должен кандидат, если других договоренностей между вами не было. Поэтому не опаздывайте. Даже три минуты задержки сыграют вам в минус.

Подготовьте все необходимое

Минимум перед вами на столе должны лежать текст выбранной вакансии, ваше резюме, бумага и ручка для записи и заметок. Идеально составить список вопросов, которые интересуют вас. Также подготовьте план повествования о себе. Шпаргалка поможет сохранять спокойствие во время беседы.

Если вы соискатель на вакансию, которая предполагает наличие портфолио, заранее подготовьте его. Как минимум, запомните папку, в которой лежат необходимые файлы. Возможно, вас попросят предоставить их непосредственно в чат.

Совет: будьте вежливы, доброжелательны, держите на лице легкую улыбку, даже если нет видеосвязи. Улыбка всегда ощущается.