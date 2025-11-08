Un bărbat din Drochia care și-a ucis concubina a fost internat la psihiatrie

Judecătoria Drochia a dispus internarea într-o instituție psihiatrică cu supraveghere riguroasă a unui bărbat care și-a ucis concubina de 86 de ani, profitând de starea acesteia de neputință. Instanța a constatat că fapta a fost comisă în stare de iresponsabilitate, ca urmare a unei boli psihice cronice.

Tragedia s-a produs la 20 septembrie 2025, într-un sat din raionul Drochia. Potrivit sentinței pronunțate la 6 noiembrie 2025, inculpatul a agresat fizic victima – o femeie în vârstă, țintuită la pat – aplicându-i multiple lovituri cu pumnii, picioarele și un obiect contondent, după care a strangulat-o. Expertiza medico-legală a confirmat că decesul a survenit în urma asfixiei mecanice prin comprimarea gâtului.

Raportul de expertiză a indicat leziuni grave: fracturi costale, echimoze, plăgi contuze și urme de apărare pe mâinile victimei. În sângele acesteia nu s-a depistat alcool, iar pe corp nu au fost identificate urme de abuz sexual.

Martorii audiați au descris un comportament agresiv și incoerent al bărbatului în momentul incidentului. Medicul de urgență care a intervenit la fața locului a relatat că inculpatul „nu le permitea să intre în casă” și „vorbea neadecvat, susținând că el a îngropat-o și că ei nu au nicio treabă”. Un alt martor a declarat că a văzut ambulanța la locuința femeii și că vecinii au povestit despre un conflict violent anterior.

Potrivit raportului de expertiză psihiatrică, bărbatul suferă de schizofrenie paranoidă, cu sindrom halucinator-paranoid, fiind incapabil să conștientizeze și să-și dirijeze acțiunile. Experții au concluzionat că, în lipsa unui tratament constant, acesta poate manifesta stări psihotice și comportament periculos pentru cei din jur.

Instanța a stabilit că inculpatul a comis fapta prevăzută de art. 145 alin. (2) lit. e) Cod Penal – omorul intenționat al unei persoane profitând de neputința victimei – însă a fost absolvit de răspundere penală din cauza stării de iresponsabilitate.

Prin urmare, s-a dispus aplicarea unei măsuri de constrângere cu caracter medical, respectiv internarea în cadrul IMSP „Spitalul Clinic de Psihiatrie”, în regim de supraveghere riguroasă.

Instanța a mai decis ca corpurile delicte – inclusiv obiectele ridicate de la locul crimei și mostrele biologice – să fie nimicite după rămânerea definitivă a hotărârii. Cheltuielile judiciare, în valoare de 7.072 de lei, vor fi trecute în contul statului.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile de la pronunțare. Cazul readuce în atenție problematica persoanelor cu afecțiuni psihice netratate, care pot deveni un pericol atât pentru sine, cât și pentru comunitate. Instanța a subliniat necesitatea supravegherii medicale permanente a persoanei internate pentru a preveni recidiva și alte situații similare.


