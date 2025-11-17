Omagiul poetului Dumitru Matcovschi

Un grup de elevi și profesori ai IPLT „Miron Costin” din Florești a participat la Concursul Național de Cântec și Poezie „Dumitru Matcovschi”, desfășurat în satul de baștină al marelui poet – Vadul lui Rașcov.

Atmosfera evenimentului a fost una de sărbătoare culturală autentică, completată de momente artistice de înaltă ținută și de prezența unor personalități marcante ale culturii naționale. Elevii au avut ocazia să o întâlnească și pe fiica poetului.

Reprezentanții raionului Florești au concurat alături de tineri declamatori și interpreți din întreaga țară, oferind și trăind momente încărcate de sensibilitate artistică.


