Despre necesitatea accesării periodice a datelor din contul personal

Accesarea periodică a datelor din contul personal de asigurări sociale (CPAS) este o necesitate fundamentală pentru fiecare persoană asigurată, în special pentru persoanele care sunt în ajunul stabilirii unei prestații de asigurări sociale, pensii, indemnizații de incapacitate temporară de muncă, indemnizații pentru familiile cu copii și altele. Astfel, monitorizarea constantă a datelor din CPAS oferă mai multe beneficii esențiale, ajutând la prevenirea unor eventuale nereguli înainte ca riscurile sociale să survină, informează cnas.gov.md

Acest lucru este important, deoarece lipsa datelor sau existența unor erori sau omiteri, pot diminua atât stagiul de cotizare, cât și venitul asigurat inclus în calcul, având un impact negativ asupra cuantumului prestației sociale.

Așadar, mărimea prestației sociale depinde direct de perioadele declarate de către angajator dar și de sumele contribuțiilor de asigurări sociale declarate și plătite de către acesta.

Ce facem când informaţia lipseşte în contul personal de asigurări sociale?

În cazul în care se constată lipsa unor date la contul personal, persoana urmează să se adreseze la angajator în scopul remedierii problemei date.

Notă:

Cadrul normativ în vigoare care prevede obligativitatea angajatorului de a declara și plăti contribuțiile de asigurări sociale pentru angajați (persoanele asigurate) sunt articolele 20 și 57 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale care reglementează următoarele :

– art. 20 alin. (1) al Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale se fac lunar de către angajator.

– alin. (5) al aceluiaşi articol stabileşte că, plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cei finanțați de la bugetul public național, sunt obligați să calculeze și să vireze, în mărimea cuvenită și în termenele stabilite în anexa nr. 1, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor calculate și altor recompense.

– art. 57 alin. (3) angajatorii persoane fizice şi juridice sunt obligaţi să pună la dispoziţia Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi a structurilor ei teritoriale datele şi documentele necesare atribuirii codului personal de asigurări sociale, ţinerii evidenţei stagiului de cotizare şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale conform unei metodologii elaborate de Casa Naţională.