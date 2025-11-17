Noi diplome false în medicina estetică, depistate de oamenii legii

O altă angajată a unui salon de frumusețe din capitală a fost depistată că deținea diplomă falsă privind studii în domeniul de activitate, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). Oamenii legii desfășoară, luni, percheziții în salonul unde persoana bănuită își desfășoară activitate, în apartamentul și automobilul ei, scrie anticoruptie.md

Potrivit informațiilor CNA, femeia deține o diplomă falsă pretins a fi eliberată de o instituție de învățământ superior din Republica Moldova. „Fiind sesizată de CNA, instituția menționată a informat că în evidențele academice nu figurează un asemenea act”, scrie autoritatea. CNA menționează că acest acțiunile din acest episod al cazului au loc în comun cu procurorii municipiului Chișinău, fiind antrenați și reprezentanți ai Centrului de Sănătate Publică din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP).

Cazul a fost documentat de CNA mai bine de 6 luni și acesta „evidențiază un fenomen alarmant pentru siguranța publică – corupția și falsificarea calificărilor profesionale în domeniul medicinei estetice, prin care persoane necalificate ajung să desfășoare activități cu impact direct asupra sănătății cetățenilor”.

Oamenii legii îndeamnă cetățenii și administratorii de saloane să denunțe cazurile de corupție sau activitate ilegală, contribuind astfel la protejarea sănătății publice și a integrității profesionale în domeniul frumuseții.