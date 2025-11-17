Astăzi are loc repartizarea pentru plasarea în câmpul muncii a absolvenților USMF „Nicolae Testemițanu”: 11 tineri doctori ar putea ajunge la Soroca

Astăzi, 17 noiembrie, în incinta Ministerului Sănătății, are loc repartizarea pentru plasarea în câmpul muncii a absolvenților Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, programele de studii postuniversitare prin rezidențiat la specialitățile cu durata de 3 și 5 ani, promoția 2025.

În total, în cadrul procedurii participă 159 de absolvenți, dintre care: 108 persoane cu studii bugetare; 51 de persoane cu contract (taxă de studii); 27 de absolvenți au fost repartizați pe loc; 81 de absolvenți au fost repartizați pe post, dintre care 45 în instituții municipale și republicane și 36 în instituții raionale.

Conform Listei locurilor vacante pentru plasare în câmpul muncii a absolvenților IP USMF „Nicolae Testemițeanu”, programelor de studii postuniversitare prin rezidențiat la specialitatea cu durata de 3 și 5 ani, promoția 2025, în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice (destinate persoanelor cu contracte pe loc), la IMSP Spitalul Raional „Anatolei Prisacari” din Soroca au fost repartizați 11 rezidenți: 3 – Centrul De Sănătate Soroca; 1 – Reabilitarea și medicina fizică; 3- Medicina de urgență; 2 – Ortopedie și traumatologie; 2 – Chirurgie generală.

Contactată de noi, directoarea spitalului raional „Anatolie Prisacari” din Soroca, Ella Ursu, ne-a informat că instituția are peste 20 de locuri vacante, la diferite specialități, și că spitalul este în așteptarea absolvenților universității. De altfel, evenimentul de astăzi nu va avea consecințe imediate pentru Spitalul din Soroca, la fel ca și alte instituții medicale unde urmează să meargă tinerii doctori or, de la repartizare și până la venirea la locul de muncă durează câțiva ani. De altfel, Spitalul din Soroca a mai solicitat trei medici-specialiști, în anul 2023 și alți 6 medici în anul 2024…

Ministerul Sănătății adresează felicitări tinerilor specialiști și le urează succes în activitatea profesională ce urmează, exprimându-și încrederea că aceștia vor contribui la consolidarea sistemului de sănătate și la creșterea calității serviciilor medicale oferite populației. (Foto: Ministerul Sănătății a Republicii Moldova)