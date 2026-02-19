O grațiere din 2022, anulată. Cine este persoana care a pierdut clemența Maiei Sandu

Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță despre decizia de revocare a Decretului nr. 418-IX din 11.04.2022, care prevede acordarea unei grațieri. Decizia are la bază apariția unor noi circumstanțe, comunicate de autoritățile competente. Prin Decretul menționat, a fost acordată grațiere condamnatului Șepeli Nicolae Andrei, născut in 1995, condamnat de Judecătoria orașului Starâi Oskol, regiunea Belgorod, Federația Rusă, transferat pentru continuarea executării pedepsei penale cu inchisoarea in instituțile penitenciare ale Republicii Moldova, informează anticoruptie.md.

„Precizăm că, în cursul anului 2021, în adresa Președinției Republicii Moldova au fost depuse cereri de grațiere de către persoana condamnată, precum și de către Procuratura Generală. La recomandarea Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate pe lângă Președintele Republicii Moldova, persoana a fost grațiată în 2022. În urma examinării documentelor și a informațiilor suplimentare, devenite cunoscute ulterior, s-a decis revocarea Decretului menționat. Președinția Republicii Moldova reafirmă angajamentul de a acționa cu transparență și în strictă conformitate cu legea, ori de câte ori apar elemente noi care impun reevaluarea unor decizii”, se arată într-un comunicat al Președinției. Graţierea se acordă în temeiul cererilor depuse de condamnaţi, de rudele apropiate ale acestora, de deputaţi în Parlament, de autorităţile administraţiei publice locale, de asociaţii obşteşti, de avocaţii care au participat la examinarea cauzelor în care s-au pronunţat sentinţe de condamnare la detenţiune pe viaţă şi a cauzelor privind minorii. Mai pot depune cereri administraţia întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor în care au lucrat anterior persoanele condamnate.