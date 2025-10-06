„O familie din Soroca cere ajutor pentru băiețelul lor cu autism: Luptăm zi de zi pentru recuperarea lui”

O familie din raionul Soroca trece printr-o perioadă extrem de dificilă și face un apel către oamenii cu suflet mare pentru a-i sprijini în lupta de zi cu zi pentru recuperarea fiului lor, un băiețel de doar 6 ani și jumătate, diagnosticat cu autism.

Pentru a-i oferi șansa la o viață cât mai independentă, copilul urmează terapii complexe și esențiale, însă costurile lunare depășesc posibilitățile familiei. Doar terapiile ajung la 15.000 de lei lunar, la care se adaugă cheltuielile de transport zilnic — aproximativ 110 kilometri pe zi, dus-întors — între Soroca și Chișinău.

„Facem tot ce putem pentru a-l ajuta să progreseze, însă eforturile financiare ne copleșesc. Am fost nevoiți să renunțăm la serviciu și să ne mutăm temporar la Chișinău, fiindcă doar aici are acces la terapiile de care are nevoie. Nu ne permitem o chirie, așa că facem naveta zilnic”, zic părinții.

Familia speră ca prin solidaritatea oamenilor de bună credință să poată continua terapiile care îi oferă copilului o șansă reală la recuperare.

„Oricine dorește și poate să contribuie, cu oricât de puțin, ne ajută enorm. Fie ca bunătatea celor care ne sprijină să se întoarcă înzecit”, transmit părinții, cu recunoștință.

Cei care doresc să ofere sprijin pot lua legătura cu familia la numărul de telefon 067154875 (Transfer MIA) pentru detalii privind donațiile.

4028 1202 0011 0969 – Adriana Muntean