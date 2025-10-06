Caruselul 38/223, isabona. Cum am devenit „observatori ai afacerilor”

Echipa portalului Anticoruptie.md a pătruns în interiorul schemei care s-a ocupat de racolarea așa-zișilor observatori la alegerile parlamentare. Timp de trei săptămâni, am documentat maniera în care era organizată misiunea celor care, conform coordonatorilor, urmau să monitorizeze buna desfășurare a scrutinului peste hotarele Republicii Moldova. Alături de noi, au acționat „reprezentanți” falși din partea partidelor CUB, BE Alternativa, NOI, AUR și a candidatului Andrei Năstase, în schimbul a 500 de euro. Secția de votare pentru care am fost cooptați – 38/223​, a fost deschisă la Ambasada Republicii Moldova de la Lisabona, iar „colegii noștri” au fost doi bărbați care locuiesc în Portugalia. Echipați cu un întreg arsenal de gadget-uri – contoare speciale de numărare a alegătorilor, camere de corp și aplicații sofisticate în telefoane, așa-zișii reprezentanți fotografiau procese-verbale, după care le plasau online, participau la numărarea voturilor și la alte procese, sub nasul angajaților electorali. Deși toți candidații vizați au declarat că nu sunt implicați în schemă, am depistat în listele publicate de CEC numele unor persoane care primeau indicații pe chaturile coordonatorilor anonimi de observatori și care au petrecut întreaga zi de alegeri la secții de votare din diasporă. „Agentul” nostru sub acoperire l-a identificat pe unul dintre pretinșii observatorii racolați pe internat, care a „supravegheat” procesul electoral din partea unui partid.

INFILTRARE CU IDENTITATEA SCHIMBATĂ

La o săptămână după ce am fost refuzați de coordonatorii paginii de facebook LUMEN, care recrutau reprezentanți pentru secții de vot din străinătate, un bărbat, care s-a prezentat Anatolie, ne-a anunțat că „s-a ivit oportunitatea de câștig suplimentar”.

Imediat ne-a contactat pe WhatsApp și ne-a spus că niște partide și-au „revizuit necesitatea numărului de reprezentanți la secțiile de peste hotare”. În opt minute ne-a explicat că doritorii sunt trei partide și un candidat independent: CUB, AUR, NOI și Andrei Năstase, trebuie să fim prezenți la secții de la 6.30 și până la 00.30, să colectăm și să raportăm încălcări pentru care se dau bonusuri „foarte bune” și să nu ne implicăm în polemici cu alte partide sau autorități. Am fost întrebat în ce oraș mă aflu. Am ales Lisabona, iar Anatolie a exclamat că anume în Lisabona e nevoie de reprezentanți.

„-Ați dorit să deveniți observator, reprezentant? –Da, da, de pe canalul de facebook, văd. –Noi deja am terminat să alegem reprezentanții dar niște partide își doresc acum să aibă reprezentanți. Avem nevoie de reprezentanți pentru patru partide: CUB, AUR, Mișcarea NOI și Andrei Năstase. Dumneavoastră sunteți o persoană neutră, noi nu vă punem să votați pentru un anumit partid. Dumneavoastră lucrați de dimineața, toată ziua, de la deschiderea secției de votare și până seara și mai stați acolo, că mai trebuie de făcut… Și dumneavoastră o să aveți acolo toate explicațiile, eu vă dau toate instrucțiunile și pe data de 25 o să fie un traning online. O să aveți toată susținerea. O să vă plătească foarte bine, foarte bine pentru asta. Mai aveți premii foarte bune, de pildă dacă fixați ceva încălcări, foarte bune. Acum noi strângem actele pentru partidul pe care l-ați ales și pe data de 24 o să primiți legitimație de la CEC, o să fiți înregistrat ca reprezentant al partidului dat, ca observator. O să aveți toate posibilitățile ca să fiți observator. Dar nu vă implicați în agitație pentru că nu sunteți membru. Iată partidele mari au echipe și mai repejor au strâns reprezentanții acolo, pe loc, dar noi aici, căutăm pentru ei. –Dar cum o să aibă loc plata? -Acolo o să fie un manager și o să vă lămurească tot pe loc.”

IDENTITATEA FALSĂ A „REPREZENTANTULUI” PARTIDULUI AUR MOLDOVA, ÎN LISTA CEC-ULUI

Pentru a ne înregistra, una dintre cerințe a fost expedierea unei copii a actului de identitate încărcată pe o formă Google Drive. Ca să nu fim deconspirați, am modificat datele din buletin. Astfel a apărut Oleg Markov, un personaj inventat și cu date de identificare false. Acesta a trecut însă toate filtrele coordonatorilor, pentru că, în câteva ore, am primit aprobarea.

Spre surprindere, cu câteva zile înainte de alegeri, numele Oleg Markov apare și într-o listă a CEC-ului privind reprezentanții partidelor din diasporă, care au dreptul să fie prezenți la secții. Cu numărul 109, Oleg Markov a fost acceptat să supravegheze scrutinul la „CECE Străinătate, sec. 38/223, or. Lisabona”.

De aici am aflat că reporterului Anticoruptie.md sub acoperire, alias Oleg Markov, i-a fost atribuit, la decizia coordonatorilor, partidul AUR MOLDOVA.

ZECI DE REGULAMENTE CU OBLIGAȚII, NICIUN CONTRACT DE MUNCĂ

În seara din ajunul alegerilor parlamentare, mai mulți coordonatori de pe diferite chaturi de telegram, aruncau pe chat-ul nostru de comunicare, denumit 223_Lisabona_PRT instrucțiuni, regulamente și cum să ne comportăm în diferite cazuri pentru a nu fi deconspirați.

De exemplu, pentru „logarea” reprezentantului, la secția de votare la care a fost repartizat, acesta trebuia să înregistreze un scurt video de acolo, la ora 7, cu informații generale, după care, să încarce imaginea pe chatul de telegram al grupului Lisabona.

Un alt regulament cuprindea, pe scurt, sarcinile din ziua votului: verificarea urnelor și sigiliilor (foto/video), a buletinelor sigilate, obținerea listei alegătorilor, rapoarte (din 2 în 2 ore), monitorizarea buletinelor, evidența proprie a alegătorilor, foto/video la fiecare încălcare, copie protocol.

De asemenea, în regulament mai erau descrise neregulile care ar trebui să „alerteze” reprezentanții: carusel, transport organizat, teanc de buletine, corupere alegători, agitație, substituire urne, falsificare, manipulare protocol, deteriorare buletine.

Totodată, în cazul unor provocări, urma să rămânem calmi, cu video ON, răspunsul la orice întrebare trebuie să fie „sunt observator, monitorizez legalitatea.”

În ajunul scrutinului, l-am întrebat pe coordonatorul Anatolie, pe WhatsApp, detalii despre remunerare și despre garanțiile că după ziua de duminică vom intra în posesia banilor. Întrebarea era una actuală și pentru ceilalți observatori. Bărbatul ne-a sunat de pe aplicația Telegram, deranjat de interesul pentru partea financiară. Am încercat să facem captură de ecran la discuția cu Anatolie, însă acesta avea setată opțiunea care interzicea înregistrarea vocii cu un alt telefon. De data aceasta, cu o voce pesimistă, el ne-a spus că nu există garanții că vom fi plătiți, dar finanțatorii sunt partidele care ne-au angajat și ele, din onoare și respect pentru promisiunile făcute, ne vor achita, cel mai probabil. Tot atunci, Anatolie a confirmat că salariul e de 500 euro.

“Eu vă înțeleg că vă temeți de bani. Dar partidele tot achită. Înțelegeți? Și de asta, nu vă faceți griji, pentru că dacă ei n-o să vă achite, ele vă pierd. Andrei Năstase, de exemplu, este om serios, sau AUR… . Eu tot lucrez trei zile, după care aștept să se achite și nu știu dacă se va întâmpla. Riscuri întotdeauna există. –Ce fel de riscuri? Adică ar putea să nu ne remunereze? -Ar putea dar nu cred. Luni se vor lămuri cu tot. –Nu mi-ați mai spus cât e plata? –E 500 euro.”

CUM SĂ NUMERI ALEGĂTORII ȘI CUM SĂ ACȚIONEZI ÎN CAZ DE ALERTE CU BOMBĂ

În dimineața alegerilor, organizatorii anunțau pe chat despre necesitatea procurării unui sistem de numărare a votanților, dar și aparate de filmat. Achiziția trebuia să se facă din contul observatorilor, iar la final de zi, responsabilii promiteau că vor restitui banii. Pentru că nimeni nu s-a oferit să se ocupe, Anatolie a scris că numărătoarea se va face manual, într-un caiet, cu pixul. Ulterior, ni s-a sugerat să descărcăm o aplicație de pe telefonul mobil care va număra toate persoanele ce intră în secție ca să voteze.

Asemenea aparate au fost observate a doua zi de membrii unor secții de votare din străinătate, la diferiți indivizi. O femeie stabilită în Italia ne-a scris că, la Roma, trei indivizi care vorbeau în limba rusă au fost luați la rost de președintele biroului, după ce au fost surprinși cum numărau alegătorii cu dispozitive speciale performante. A fost chemată poliția, iar tinerii – înlăturați de la proces pentru că nu aveau un statut legal de ședere în țară.

Reprezentanții au fost pregătiți pentru eventuale „alerte cu bombă” la secții. Coordonatorii declarau că „e absolut sigur că aceasta va fi falsă și o provocare”. În caz de evacuare, camera trebuia să rămână în interior, ca procesul să fie filmat continuu.

ZIUA ALEGERILOR

Pe chatul de telegram destinat comunicării între reprezentanții secției de votare din Lisabona și coordonator erau 3 observatori. Pe lângă jurnalistul Anticoruptie.md, deghizat în Oleg Markov, reprezentant AUR MOLDOVA, mai era Alexandru Derin, din partea NOI, și Andrei Andrușca, de la CUB, toți înregistrați pe lista CEC a reprezentanților din diasporă.

De ziua alegerilor, nu am mers în Portugalia, pentru că foto buletinului original nu coincidea cu copia modificată. Totuși, un cetățean al Republicii Moldova din diaspora portugheză s-a oferit să joace rolul de reporter sub acoperire și a mers la secția de votare de la ambasadă pentru a verifica dacă într-adevăr cei ademeniți cu bani mari pe internet au luat în serios propunerea.

„Am fost și mi-am îndeplinit dreptul meu de cetățean. Sunt foarte fericită că avem acest drept. Noi cei din diaspora ne spunem cuvântul, să nu fim înstrăinați. Am acceptat rugămintea jurnaliștilor de la Anticoruptie.md. Ei au informații că în această secție este infiltrată o persoană care acționează în interese meschine. Am acceptat pentru că vreau ca alegerile în Moldova să fie corecte. Confirm că în interior se afla și persoana Alexandru Derin, așa mi s-a părut speriat.”

În paralel, responsabilii de schemă nu ne-au scos din chat și am avut ocazia să monitorizăm fiecare pas al acestora. După ce a votat, Luminița Donici-Moldoveanu l-a identificat pe Alexandru Derin, coleg de chat, în interiorul secției de votare, în timp ce îndeplinea sarcinile coordonatorului.

Ulterior, Alexandru Derin a transmis un video cu legitimația sa, validată de CEC, pe grupul de coordonare a așa-zișilor observatori.

La fiecare două ore, la solicitare, pe chat se plasau informații despre prezența la vot, după numărătoarea făcută de contoarele reprezentanților. De exemplu, la Lisabona, până la ora 11 au votat 182 de persoane.

AUR, CUB, NOI ȘI ANDREI NĂSTASE SE JURĂ CĂ NU SUNT IMPLICAȚI. DAR…

…numele observatorului Alexandru Derin de la secția din Portugalia din partea Partidului NOI era pe lista CEC-ului cu 204 persoane, cifră confirmată de formațiunea politică, pentru Anticoruptie.md.

Președintele Partidului NOI, Dmitri Torner, a negat orice implicare în schema de infiltrare a observatorilor la secții de votare din diasporă. Mai mult, potrivit lui, toți reprezentanții au fost selectați exclusiv de partid și acreditați în STRICTĂ conformitate cu legislația.

„Declarăm cu toată responsabilitatea că nu avem nicio tangență cu informațiile despre recrutarea, de către niște anonimi, a observatorilor peste hotare din partea unor concurenți electorali, inclusiv din partea formațiunii noastre. Toți reprezentanții noștri au fost selectați doar de către partid și acreditați în strictă conformitate cu legislația în vigoare. Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică” are legitimați 204 de reprezentanți în secțiile de vot din străinătate, confirmați prin Hotărârea nr. 40 a CEC din 25 septembrie.”

Am vrut s-o întrebăm pe vicepreședintele partidului Noua Opțiune Istorică, Svetlana Chesari, de ce un partid cu șanse mici de a accede în Parlament a delegat un număr foarte mare de reprezentanți ai formațiunii să monitorizeze alegerile. La telefon, aceasta ne-a acuzat, însă, de „partizanat politic”.

Andrei Năstase, un alt concurent vizat de „angajatorii de observatori”, ne-a declarat că a avut doar câțiva reprezentanți care au acceptat să-l ajute de alegeri, la secțiile de vot. Și acesta a negat implicarea în schemă.

„Nu am nicio legătură cu asta. Nu am dat la nimeni niciun ban pentru că nu-i am. Am făcut mai înainte un apel pentru a identifica reprezentanți și toți care s-au oferit, pe toți i-am acceptat. Poate fi o făcătură. Nu am dat la nimeni un leu.”

Cea mai indignată de situație a fost vicepreședintele Partidului CUB. Rodica Gramma a declarat că observatorii reali din partea partidului s-au întâlnit la unele secții de votare din străinătate cu pretinși reprezentanți CUB care nu au fost agreați de conducerea entității politice. S-a întâmplat, potrivit ei, la Firenza, Italia și la Iași, România.

„Este o provocare foarte urâtă cu care noi nu avem treabă. Reprezentanții CUB sunt oamenii care singuri au venit, după ce noi i-am rugat, și rude, au fost mulți care au zis că noi vrem să vă reprezentăm și asistă gratis acolo. Noi nu plătim. Toată murdăria asta care ni se lipește este o absolut o ponegrire publică care nu e argumentată. Eu nu știu cine face treaba asta. Mai întâi ne-o asociat cu Șor la prezidențiale, acum ni se spune că avem treabă cu racolările. Noi nu am apelat la nicio firmă. Noi, ca partid am înaintat lista reprezentanților noștri la CEC.”

Iar Partidul AUR Moldova, la fel cu o listă lungă de observatori în diaspora și pomenit de angajatorii falși în discuțiile cu doritorii, a anunțat în dimineața alegerilor că își retrage toți reprezentanții de peste hotare.

Pe lângă aceste partide, și Blocul Electoral Alternativa a avut reprezentanți angajați. Potrivit unei fotografii a unei solicitări de a filma în interiorul secției din Ravena, Italia, aceasta a fost semnată de către observatorul Blocului, Sergiu Boboc.

„FIȚI CU OCHII PE TEANCUL DE BULETINE DE LA PAS”

După închiderea secțiilor de votare, coordonatorul/ii ne-au trimis un nou șir de instrucțiuni. Marea lor majoritate se refereau la buletinele de vot, cu opțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate.

PROCESELE VERBALE ALE NUMĂRĂTORII VOTURILOR, PLASATE PE INTERNET, ÎNAINTE DE A AJUNGE LA CEC

O condiție obligatorie pentru ca ziua de muncă să fie complet eficientă, este fotografierea proceselor verbale ale numărării voturilor și plasarea lor pe chatul de coordonare, ca și dovadă. Zis și făcut. În mod conștiincios, pe canalul de telegram reprezentantul din partea Partidului NOI a publicat, detaliat, cele patru file ale procesului verbal. Observatorul Alexandru Derin le-a scris patronilor că întreg procesul de numărare a voturilor a fost chiar filmat.

Periodic, din greșeală, alți membri ai grupului, plasau pe același chat, fotografiile proceselor verbale din alte secții de votare. Spre exemplu, dintr-o asemenea fotografie am aflat că la Craiova, România, au votat 427 de basarabeni.

„PĂSTRAȚI CALMUL. ÎNTREBĂRILE CU PLATA SE REZOLVĂ. AVEM PROIECTE PE TERMEN LUNG ȘI VREM SĂ COLABORĂM”

A doua zi după alegeri, unul dintre coordonatori a adresat pe chat, pe lângă mulțumiri, un îndemn la păstrarea calmului, pentru că „la moment se rezolvă întrebarea cu plata”. Asta deși, în timpul conversației inițiale, Anatolie a promis că cei 500 de euro vor fi achitați imediat ce se încheie munca reprezentanților la secțiile de votare. Luni, la ora 15.37, plățile încă nu s-au făcut.

În ultimul mesaj, autorul mai spune că intenționează să colaboreze cu noi și pe viitor, pentru că „AVEM PROIECTE PE TERMEN LUNG iar PERSOANA RESPONSABILĂ NE VA CONTACTA”.

NUMĂR RECORD DE REPREZENTANȚI AI PARTIDELOR LA SECȚIILE DIN DIASPORA

Aproape 1400 de reprezentanți ai concurenților electorali, în diaspora, au fost acreditați de CEC. Este un record absolut pentru istoria alegerilor din Republica Moldova. Pentru comparație, la scrutinul parlamentar din 2021, peste hotare, partidele au delegat 158 de observatori, sau de nouă ori mai puțin decât în 2025.

ALEGERI PARLAMENTARE 2025

Blocului Electoral „ALTERNATIVA” – 272 observatori

Partidul Politic “Noua Opţiune Istorică” – 204 observatori

Candidatul Independent, Andrei Năstase – 193 observatori

Partidului Politic “Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” – 173 observatori

Blocul Electoral “Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” – 167 observatori

Partidul Politic “Partidul Nostru” – 165 observatori

Partidul politic “ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR” – 133 observatori

Partidul Politic “Democrația Acasă” – 78 observatori

Candidatul Independent Olesea Stamate – 9 observatori

Partidul Politic “Liga Orașelor și Comunelor” – 1 observator

TOTAL – 1395 OBSERVATORI

În 2021, cifra a fost foarte modestă.

ALEGERI PARLAMENTARE ANTICIPATE 2021

Blocului Electoral „RENATO USATÎI” – 74 observatori

Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” – 48 observatori

Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” – 8 observatori

Partidului Politic „Partidul Acțiunii Comune-Congresul Civic” – 4 observatori

Partidul Politic „PACE” – 11 observatori

Partidul Politic “Democrația Acasă” – 13 observatori

TOTAL – 158 OBSERVATORI

Anticoruptie.md a constatat că, la alegerile curente, observator din partea partidelor putea deveni orice persoană, cu sau fără identitatea veridică și că aceștia, sub nasul autorităților electorale din cadrul secției, aveau acces la tot procesul de vot: de la buletine, procese verbale și până la datele personale ale alegătorilor.

Vicepreședintele CEC, Pavel Postică a explicat situația prin faptul că, Comisiile Electorale de Circumscripție, inclusiv cele din diaspora, nu au acces la sistemul alegătorilor din Republica Moldova. Respectiv, identitatea reprezentantului nu poate fi verificată. Așa s-a întâmplat cu observatorul fals Oleg Markov, alias reporterul sub acoperire Anticoruptie.md.

„Doar Comisia Electorală Centrală are acces la acest sistem de interoperabilitate și verifică autenticitatea și identitatea fiecărui alegător și persoană care vine pentru confirmare sau acreditare. Însă Consiliile Electorale de Circumscripție nu au această posibilitate. Dacă, cumva, cererea a fost depusă la Consiliul Electoral de Circumscripție atunci ar putea să se întâmple ca să se prezinte persoana cu un act de identitate pe un alt nume.”

Campania online de recrutare a observatorilor în diaspora, despre care portalul Anticoruptie.md a relatat în exclusivitate acum două săptămâni, a început imediat după ce Ilan Șor, refugiat la Moscova, a declarat că pregătește „surprize” actualei guvernări la secțiile de vot de peste hotare. Potrivit lui, această măsură este necesară pentru ca „să nu existe fraude”, iar procesul va fi „controlat”. Șor a mai precizat că „se lucrează la capacitate maximă”.

