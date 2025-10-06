Ambasadorii Maturității la Festivalul Bunica și Bunelul Fest 2025

Ziua de 5 octombrie curent a fost una memorabilă pentru Grupul de Inițiativă „Ambasadorii Maturității” din orașul Drochia, care au participat la cel mai așteptat eveniment al anului – Festivalul „Bunica și Bunelul Fest 2025”, ediția a VIII-a – o sărbătoare a creației și tradițiilor dedicată generației de aur, care a devenit o platformă de exprimare artistică, creativitate și socializare pentru persoanele de vârsta a treia.

Evenimentul a fost organizat de Primăria municipiului Bălți, în parteneriat cu Asociația Obștească „CASMED” și Rețeaua Națională a Seniorilor Activi din Moldova, reunind peste

2 000 de participanți din întreaga țară și din România, inclusiv invitați din orașele înfrățite și comunitățile partenere de seniori.

Prima etapă a festivalului s-a desfășurat online, între 8 și 28 septembrie. Seniorii din Republica Moldova și România au avut ocazia să își valorifice creativitatea prin concursuri și expoziții tematice. Toate lucrările au fost prezentate pe pagina oficială de Facebook a festivalului, unde comunitatea a putut interacționa, aprecia și comenta, alegând semifinaliștii. Aceștia au avut șansa de a urca pe scena festivalului și de a fi premiați pentru eforturile lor.

Festivalul a debutat cu defilarea grupurilor de seniori din întreaga țară și din România. Peste 25 de grupuri de inițiativă au adus pe scena festivalului bucuria de a trăi la vârsta de argint.

Membrii Grupului de Inițiativă ,,Ambasadorii Maturității” din orașul Drochia s-au învrednicit de locul 3 în cadrul concursului ,,Pe aripile dansului”, iar dna Sofia Vieru a recitat poezia „Copilărie”, creație proprie. Membrii Grupului de Inițiativă. „Ambasadorii Maturității” din orașul Drochia au primit diplome de gratitudine pentru participare și la alte concursuri din cadrul festivalului: „Frumusețea vârstei de argint”, „Ce pot face mâinile dibace „, „Formula sănătății”, și „Așa cântă inima”.

Pe durata evenimentului, vizitatorii au participat la șapte ateliere creative și educative, unde au descoperit meșteșuguri tradiționale și tehnici de lucru manual.

1 de 13

Participarea la ateliere s-a realizat prin achitarea unei contribuții simbolice, cu un scop caritabil, pentru sprijinirea micuței Gloria Roșca, în vârstă de 2 ani, care are nevoie urgentă de o intervenție medicală costisitoare la inimă.

A fost amenajată și o zonă special dedicată sănătății, pentru seniori și pentru cei mici a – o zonă de joacă interactivă. Toți cei prezenți s-au bucurat și de târgul producătorilor locali.

Festivalul ,, Bunica și Bunelul Fest” a fost nu doar o sărbătoare a tradițiilor și a frumuseții vârstei de argint, ci și o dovadă de compasiune și unitate comunitară.

Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de recitalul invitatului special Adrian Ursu și Orchestra, care a interpretat melodii îndrăgite de public, în Piața „Vasile Alecsandri”.

Un alt moment semnificativ a fost dansul tradițional Covorului Festivalului, unde seniori și tineri s-au prins într-o horă, simbol al legăturii dintre generații și naționalități. La final, covorul – simbol al prieteniei și solidarității – a fost oferit delegației din Focșani, România, oraș înfrățit cu municipiul Bălți, iar toți cei prezenți au fost invitați să guste din tradiționalul desert al bucătăriei moldovenești „Baba neagră”, pregătit special pentru această ocazie.

„Ambasadorii Maturității” au trăit clipe de revelație și satisfacție sufletească la cel mai așteptat eveniment al anului. Mulțumim mult organizatorilor pentru crearea unei adevărate sărbători a sufletului, care a reunit și a celebrat frumusețea și înțelepciunea generației seniorilor!

Alexandra POSTOVAN,

coordonatoarea Grupului de Inițiativă „Ambasadorii Maturității”, or. Drochia