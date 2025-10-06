FALS: Maia Sandu acceptă deșeurile chimice ale Franței

Un articol distribuit pe rețelele sociale pretinde că dezvăluie transferul iminent în Moldova a 42.000 de tone de deșeuri toxice îngropate în prezent la Stocamine, în regiunea franceză Alsacia, pe care președinta Maia Sandu l-ar fi acceptat. Cu toate acestea, conducerea depozitului asigură că nu este prevăzută nicio transferare a acestor deșeuri în R. Moldova. Această afirmație falsă, care se bazează în special pe imitarea jurnaliștilor reali, poartă în mod clar amprenta manipulării pro-ruse, scrie AFP.

„A aranjat el (Macron – n. red.) cu Maia să-i transfere toate deșeurile toxice care sufocă deja Franța”, spune o postare pe Facebook, distribuite mai mult de 300 de ori în mai puțin de două zile.

„După vizita lui Macron în Moldova, Maia Sandu a fost de acord să importe deșeuri toxice din mina franceză Stocamine”, susține o altă publicație de pe Facebook postata pe 26 septembrie 2025. „Ea a schimbat securitatea ecologică a Republicii Moldova cu promisiuni franceze”, adaugă user-ul. Textul, copiat și tradus din engleză, este preluat de pe X și Facebook, în limba franceză, engleză, și sârbă. Publicația este însoțită de un fotomontaj în care Maia Sandu și Emmanuel Macron pozează în fața unor butoaie marcate cu simbolul radioactivității.

Textul și imaginea sunt preluate și distribuite de conturi care răspândesc în mod obișnuit dezinformare și conținuturi pro-ruse, precum această postare în limba franceză care distribuie un videoclip comentând: „Ea (Maia Sandu – n. red.) a schimbat securitatea mediului din Moldova în schimbul promisiunilor franceze”, copiat de mai multe postări în limba româna. Publicația, vizualizată de peste 90.000 de ori, conține un videoclip și un link către sursa presupusă a informației, site-ul GB Reporter.

În realitate, aceste afirmații care o vizează pe Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), nu se bazează pe fapte adevărate: nu a fost încheiat niciun acord de acest gen între Franța și Moldova, iar mai mult, nu se pune problema mutării deșeurilor toxice din depozitul alsacian unde sunt stocate. Pe de altă parte, site-ul pe care a fost publicată falsa revelație este în sine un site fals.

Captură de ecran de pe Facebook, realizată pe 26.09.25

Un document falsificat în întregime

Pe site-ul în cauză se găsește un articol, publicat pe 23 septembrie și intitulat „The toxic deal – Sandu accepts France’s chemical waste” (traducere: Acordul toxic – Sandu acceptă deșeurile chimice din Franța). Articolul pretinde că a obținut „documente” de la compania Mines de potasse d’Alsace (MDPA) care ar dezvălui o „soluție” menită să transfere „42.000 de tone de deșeuri toxice, inclusiv arsenic, mercur și cianură” în apropierea orașului Rezina, în Moldova, „la mai puțin de doi kilometri de Nistru”.

Conform articolului, această „soluție” ar fi fost găsită în urma vizitei lui Emmanuel Macron în Moldova la sfârșitul lunii iulie și ar fi rezultatul unui acord tranzacțional între cele două țări, care vizează „consolidarea integrării Moldovei în UE”; în consecință, „planul anterior de a sigila minele cu beton” ar fi fost abandonat.

Captură de ecran realizată pe site-ul GB Reporter pe 25.09.25. Marcajul roșu a fost adăugat de AFP

Nu există nicio urmă a documentelor menționate în articol, ci doar o captură de ecran parțială dintr-un videoclip de 2 minute și 20 de secunde postat pe aceeași pagină. Acesta preia imagini din mai multe reportaje despre situl Wittelsheim, dintre care unul de la France 24 și altul de la France 3 Grand Est, apărute în iunie 2025 și, respectiv, în ianuarie 2021 (linkuri arhivate aici și aici), peste care o voce off, probabil generată de IA, reproduce textul articolului. Se aude în special cum se bâlbâie la pronunțarea numelor proprii ale lui Emmanuel Macron și ale localităților moldovenești.

Documentul menționat în articol apare după 30 de secunde și poartă titlul „Rezumatul NON-TEHNIC al proiectului de relocare a deșeurilor MDPA/STOCAMINE” și este datat 30 august 2025; conform articolului, acest document ar dezvălui planul de transfer al deșeurilor toxice din Wittelsheim, deși este imposibil să se citească textul dincolo de titlu.

Dar acest document nu este autentic. Contactată de AFP, directoarea MDPA care gestionează situl Stocamine, Céline Schumpp, a negat orice modificare a planului inițial de sigilare a deșeurilor: „Vă confirm că este vorba de un fake grotesc și trucat: avem un decret prefectural din 28 septembrie 2023 care ne impune închiderea sitului prin construirea de baraje din beton, iar lucrările au fost reluate prin decizia Consiliului de Stat din 2024”.

În iunie 2025, tribunalul administrativ din Strasbourg a autorizat izolarea definitivă a deșeurilor toxice, respingând cererile împotriva acestei operațiuni (link arhivat aici).

În ceea ce privește documentul vizibil în videoclip, acesta este de fapt un fotomontaj. „Au preluat rezumatul non-tehnic al dosarului rezultat în urma consultării publice din 2016, disponibil pe site-ul nostru web, și au modificat data”, declară Céline Schumpp.

O căutare în baza de date a site-ului MDPA dezvăluie într-adevăr un document similar, datat din 2016 (link arhivat aici). „Este vorba despre dosarul de închidere pentru izolarea deșeurilor de pe site”, adaugă doamna Schumpp, insistând asupra faptului că „nu s-a luat niciodată în considerare mutarea acestor deșeuri în Moldova”.

Captură de ecran realizată din videoclipul articolului GB Reporter (în stânga) și din documentul original disponibil pe site-ul MDPA (în dreapta). Marcajul roșu a fost adăugat de AFP

Pe lângă manipularea documentului și reutilizarea imaginilor din reportaje anterioare reciclate pentru a da impresia că este vorba despre o știre de actualitate, alte elemente indică o operațiune de manipulare.

Un site de știri fals care imită identitatea unor jurnaliști reali

Site-ul web GB REPORTER pe care este găzduit articolul pare a fi un site fantomă creat special pentru această ocazie, cu scopul de a imita un site de știri credibil. O metodă recurentă a actorilor pro-ruși de dezinformare, deja testată în cadrul unei campanii de amploare care viza susținătorii Ucrainei și cunoscută sub numele d

Într-adevăr, pe site se găsesc puține informații și nici o mențiune obligatorie a unui imprimat: la sfârșitul paginii apare doar mențiunea „© 2025 – All Rights Reserved”, dar nu se găsesc alte informații despre presupusul mijloc de informare, care cuprinde în total doar patru rubrici.

Verificările URL-ului paginii pe site-uri care pot fi utilizate pentru a afla data la care a fost înregistrat un nume de domeniu indică o dată de creare la 21 septembrie 2025, adică cu două zile înainte de difuzarea informației false.

Continuare pe https://verificat.afp.com/doc.afp.com.76UU963