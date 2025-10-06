Elevii de la Liceul „Constantin Stere” și-au întâmpinat profesorii cu flori de Ziua Profesorului

Astăzi, de Ziua Profesorului, dascălii de la Liceul „Constantin Stere” au avut parte de o surpriză deosebită. La primele ore ale dimineții, elevii i-au așteptat la intrarea în instituție cu buchete de flori și cuvinte de recunoștință.

Atmosfera a fost una plină de emoții și zâmbete, iar fiecare profesor a primit, pe lângă flori, și mulțumirile sincere ale discipolilor săi. Gestul simbolic al elevilor a fost modul lor de a arăta apreciere pentru efortul, răbdarea și devotamentul pe care cadrele didactice le investesc zi de zi în educația tinerei generații.