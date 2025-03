O excursie memorabilă la Perla vinificației moldave și alte obiective turistice din  Moldova – savoarea armoniei dintre ciocolată, vin și istorie

Ziua de 5 martie curent, va rămâne o zi de neuitat pentru elevii gimnaziului „Viorel Ciobanu” din satul Șuri, care au avut prilejul să viziteze câteva obiective turistice marcante, ca fac parte din Patrimoniul Cultural – Național al țării.

Am trăit momente unice, alături de colegii mei, ghidați de diriginta Veronica Grădinari, descoperind frumusețea meleagului moldav, explorând noi file de istorie seculară.

Plini de entuziasm și curiozitate, am descoperit locuri fascinante, îmbinând gustul dulce al ciocolatei, cu misterul orașului subteran și frumusețea istoriei noastre.

Prima destinație a itinerarului turistic a fost fabrica de ciocolată „Te Ador”. Ghidul ne-a explicat, cu lux de amănunte, despre ingredientele folosite în producția renumitelor bomboane cu același nume. Acestea sunt realizate din fructe uscate și ciocolată, oferind o combinație delicioasă și rafinată. De exemplu, unele sortimente conțin curmale, învelite în ciocolată și arahide, iar altele sunt fabricate din prune uscate, învelite în ciocolată cu miez de nucă. Am urmărit cu mare interes întregul proces de fabricație: de la topirea ciocolatei și turnarea acesteia în forme, până la etapa finală – ambalarea. Momentul cel mai așteptat a fost, desigur, degustarea – fiecare din noi, primind câte o bomboană „Te Ador”, savurând cu plăcere gustul fin al ciocolatei, combinate cu dulceața fructelor uscate. După această experiență dulce, fiecare am avut ocazia să creăm propriile bomboane, alegând forme și modele după bunul nostru plac, transformându-ne pentru câteva momente în adevărați maeștri ciocolatieri. La final, ca o amintire dulce a vizitei, ghidul fabricii ne-a oferit câte o pungă cu bomboane și o diplomă în semn de apreciere pentru participare.

După această vizită, ne-am urmat cursul spre faimosul oraș subteran de la Cricova – o adevărată comoară a vinificației moldovenești, care este cel mai valoros brand din Moldova, fiind cunoscut departe peste hotarele țării. Combinatul de vinuri „Cricova” este prima și unica întreprindere, decorată cu cea mai înaltă distincție de stat „Ordinul Republicii”.

Ne-am pomenit într-o lume magică subterană. Urcând într-un trenuleț, am pornit într-o călătorie captivantă prin labirinturile cramelor. Cu o lungime de aproximativ 100 km, acest oraș subteran adăpostește peste 1,3 milioane de sticle de vin, iar fiecare stradă poartă numele unui vin celebru. Ghidul ne-a explicat cum sunt păstrate vinurile, atât în butoaie, cât și în sticle, și care sunt etapele producerii vinurilor spumante. Am rămas profund impresionați de colecțiile de vinuri rare, ce aparțin unor personalități renumite din întreaga lume, și de atmosfera unică a acestui loc plin de istorie și tradiție. De altfel, am aflat că Combinatul de vinuri „Cricova”, este considerat Perla vinificației moldave, fiind declarat Patrimoniul Cultural – Național al țării în 2003.

Ultima destinație a fost Orheiul Vechi, un loc încărcat de istorie și frumusețe naturală. Aici, am vizitat două muzee, unde am descoperit obiecte tradiționale și mărturii ale vieții moldovenilor de altădată. Am ajuns la Mănăstirea rupestră Butuceni și la clopotnița de lângă aceasta, unde, conform tradiției, dacă lași un bănuț într-o piatră și îți spui o dorință, Dumnezeu te va ajuta să o îndeplinești.

Această excursie a fost o experiență memorabilă pentru toți participanții. De la gustul dulce al ciocolatei și farmecul orașului subteran, până la descoperirea tradițiilor și istoriei noastre, fiecare moment a fost unul special. Ne-am întors acasă cu amintiri de neuitat, mai bogați în cunoștințe și cu o mai mare apreciere pentru frumusețea și tradițiile Moldovei.

Evelina PÂNZARU, membră a HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști (filiala Șuri), Centrul de Creație a Copiilor Drochia