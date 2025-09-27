Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru este „o chestiune personală”. Noile declarații ale președintelui despre eveniment: „Gândim absolut la fel”

Nicușor Dan a făcut noi declarații despre nunta cu Mirabela Grădinaru, mama copiilor lui. Deși au o relație de 20 de ani, cei doi nu s-au grăbit să devină soț și soție în fața ofițerului Stării Civile.

Ce spune Nicușor Dan despre nuntă

Printre chestiunile despre politica internă și cea externă, acesta a fost întrebat și despre viața lui personală. De 20 de ani are o relație cu Mirabela Grădinaru, femeia alături de care are doi copii, pe Aheea și Antin, mezinul familiei. Subiectul căsătoriei a fost unul fierbinte în campania lui prezidențială, iar acum a fost reluat. Întrebat aseară dacă a făcut planurile de nuntă, Nicușor Dan a spus că „asta este o chestiune personală”. „Când se va întâmpla asta, va fi un spațiu de zile care va fi foarte, foarte personal”, a mai zis președintele. Când Cosmin Prelipceanu l-a întrebat dacă vom afla despre eveniment doar după ce s-a întâmplat, el a aprobat. „Sunt foarte multe decizii pentru care nici nu trebuie să ne consultăm, pentru că gândim absolut la fel”, a adăugat Nicușor Dan.

În campania prezidențială, despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru, Nicușor Dan a zis: „Se va întâmpla. Mi s-a propus să fac lucrul acesta acum repede, în campanie. Am spus nu. E o chestiune care ţine de familie. Se va întâmpla într-un moment de linişte pentru familie”. Întrebat dacă ar face nunta la Palatul Cotroceni, în cazul în care va câştiga alegerile, Nicuşor Dan a răspuns: „Nunta va fi în familie”.

Copiii lui Nicușor Dan și ai Mirabelei Grădinaru

Tot în campania prezidențială s-a vorbit mult despre familia lui Nicușor Dan, despre copiii lui. Prezentă la mitingul „România în lumină”, unul pro-Europa la care au luat parte susținătorii lui Nicușor Dan pe 11 mai 2025, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a primarului Capitalei, a fost întrebată dacă și-a botezat copiii. „Am o singură întrebare: Copiii dumneavoastră sunt botezați? Că unii au spus că nu îi aveți botezați”, este întrebată Mirabela Grădinaru într-un clip video care s-a viralizat în mediul online și care a fost distribuit și de jurnalista Magdalena Bistriceanu, care cochetează și cu lumea politică. „Da, avem copiii botezați. Amândoi copiii sunt botezați. Suntem creștini-ortodocși, ne-am botezat copiii, noi suntem botezați. Acesta este adevărul, restul e minciună”, a răspuns partenera lui Nicușor Dan.

Despre Nicușor Dan s-a spus și că le-ar fi făcut o promisiune celor doi copii pe care îi are cu Mirabela Grădinaru. Și anume că nu se vor muta la Palatul Cotroceni, dacă el va fi ales președinte al României! Asta deoarece micuții își doresc să locuiască în continuare în casa lor din sectorul 5 al Capitalei. S-a ținut de cuvânt, acolo locuiesc în continuare.

SURSA: libertatea.ro