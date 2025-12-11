Noi condiții pentru importul mașinilor și bunurilor personale. Facilități extinse pentru moldovenii din diaspora.

Moldovenii din diasporă, care aleg să revină acasă, vor beneficia de noi facilități fiscale și vamale. Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe a examinat astăzi un proiect de lege care extinde condițiile de scutire de plata drepturilor de import pentru automobile și bunuri personale, comunică moldpres.md

Inițiativa legislativă este propusă de un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate /PAS/ – Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie Ionaș și Mihail Druță, toți cu experiență de muncă în străinătate, care afirmă că înțeleg direct dificultățile revenirii acasă.

Proiectul propune extinderea criteriilor de eligibilitate pentru importul autoturismelor fără taxe: creșterea vechimii admise a autoturismului de la 9 la 10 ani, majorarea valorii maxime de la 400 000 la 550 000 lei, extinderea capacității cilindrice permise de la 2 500 cm³ la 3 000 cm³.

Totodată, cetățenii care revin în țară vor putea introduce bunuri personale fără achitarea drepturilor de import, în limitele indicate în cererea depusă la Serviciul Vamal. Beneficiarii vor semna, însă, o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă că vor rămâne în Republica Moldova timp de cel puțin trei ani, în calitate de rezidenți.

În cadrul ședinței, Radu Marian, președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe a menționat că deși mecanismul actual a avut efecte pozitive, numărul beneficiarilor de circa 400 de persoane, rămâne modest.

„Am analizat impactul legii existente, care a expirat în octombrie. Au fost doar aproximativ 400 de beneficiari, ceea ce nu este foarte mult. De aceea propunem ajustări, inclusiv extinderea vechimii admise pentru mașini la 10 ani și introducerea obligației ca beneficiarii să rămână în țară cel puțin trei ani”, a declarat acesta.

Marian a subliniat că facilitatea este valabilă până la 31 decembrie 2026, perioadă în care Guvernul pregătește un nou pachet de politici mult mai ambițios.

„Pentru anul viitor lucrăm la un mecanism mai substanțial. Ne dorim ca cei care revin acasă să beneficieze, după modelul Poloniei, de scutire de impozit pe venit până la o anumită sumă în primii trei ani. Aceasta ar încuraja atât întoarcerea cetățenilor, cât și activitatea economică în Moldova, fie prin locuri de muncă, fie prin deschiderea unei afaceri”, a menționat oficialul.

Deputatul a punctat că obiectivul principal este dublu: atragerea a cât mai mulți moldoveni acasă și stimularea activității economice productive, nu doar oferirea unor beneficii unice.

Legea privind scutirea de plata drepturilor de import pentru cei care revin cu traiul în Republica Moldova a fost adoptată în 2022, însă valabilitatea acesteia a expirat la 1 octombrie 2025. Până acum, aproximativ 400 de cetățeni au beneficiat de facilități.