Moldovenii care muncesc în Irlanda ar putea beneficia de pensii și indemnizații

Cetățenii moldoveni care lucrează sau au lucrat în Irlanda și au achitat contribuțiile de asigurări sociale vor putea beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate și pensii de urmaș. Un acord în acest sens ar putea fi semnat de Republica Moldova și Republica Irlandeză, comunică moldpres.md.

Potrivit autorităților, plata prestațiilor se va realiza în baza principiului proporționalității: fiecare stat va achita partea de pensie corespunzătoare perioadelor de asigurare realizate pe teritoriul său.

Acordul urmează să ofere un mecanism legal de protecție socială pentru muncitorii migranți, asigurând recunoașterea contribuțiilor sociale și accesul la pensii și indemnizații, chiar dacă au activat în străinătate.

Republica Moldova are în prezent 20 de acorduri bilaterale în domeniul securității sociale, cu țări precum România, Portugalia, Bulgaria, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Polonia, Ungaria, Belgia, Lituania, Germania, Turcia, Belarus, Grecia, Italia, Spania, Letonia, Elveția și Franța.