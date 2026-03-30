Podcast OBSERVATORUL cu Nina Cereteu: „Pentru un primar, întrebările de genul ”Eu ce o să am de la aceasta?” nu-și au locul” / VIDEO

Este primar al orașului Drochia la al treilea mandat, la ultimele alegeri parlamentare a fost aleasă deputat în forul suprem al Republicii Moldova, dar a preferat să rămână acasă, printre alegătorii săi. Când a venit în funcție a avut mai multe visuri – unele dintre ele au fost realizate, altele sunt pe calea materializării.

A făcut din cartierul Valea Curechului o mahala care stârnește invidia oricui, iar acum lucrează asupra proiectului „vieții” – amenajarea unui loc de odihnă și agrement pe malurile lacului din localitate.

Invitata Podcastului OBSERVATORUL este doamna Nina Cereteu, primarul orașului Drochia… De altfel, nu unicul primar din familie or, și soțul doamnei Cereteu, Victor Bogatico este primar, în orașul Râșcani. Probabil este unicul caz de acest fel în Republica Moldova și nu numai… Vizionare plăcută!

