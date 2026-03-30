HOROSCOP 30 martie 2026. O zodie îşi suplimentează veniturile înainte de Paşte

Progrese şi succese mari pentru aceste zodii. Nimic din ce îşi propun nu e prea greu. Luna şi Jupiter îşi dau mâna şi fac o conjuncţie în semnul Peştilor, indiciu cum că zodiile de Apă (Rac, Scorpion, Peşti) rămân pe val, bucurându-se de progrese şi succes.

HOROSCOP 30 MARTIE 2026 – Berbec

Luna aderă azi la o conjuncţie cu Jupiter în casa subconştientului din horoscopul tău general, prilej numai bun să te concentrezi şi astăzi pe nevoile tale emoţionale, să fii mai atent(ă) la ceea ce simţi. Şansele sunt mai mari astăzi de a te bucura de pe urma acestui tranzit, de a aduce puţin echilibru în universul tău interior. Ai şansa de a face loc unui nou început într-un sector de viaţă care a bătut pasul pe loc sau care chiar a făcut unii paşi înapoi în ultima vreme. Trebuie doar să te pregăteşti pentru o schimbare de proporţie în curând.

HOROSCOP 30 MARTIE 2026 – Taur

Luna şi Jupiter fac o conjuncţie în casa vieţii sociale şi a proiectelor de viitor din horoscopul tău solar, prilej cu care s-ar putea să faci astăzi unele progrese neaşteptate în ceea ce priveşte planurile tale pe termen lung. Prin intermediul lor sau pentru a le face să evolueze, s-ar putea să cunoşti unele persoane cu adevărat interesante, care te inspiră să îţi urmezi visurile pentru că au aceleaşi idealuri şi viziuni ca tine. De asemenea, este o zi numai bună în care să ieşi fie cu aceste persoane, fie cu prietenii tăi apropiaţi, fie cu toate aceste persoane împreună.

HOROSCOP 30 MARTIE – Gemeni

Luna şi Jupiter se întâlnesc azi în casa carierei din astrograma ta generală, motiv pentru care s-ar putea să apară azi unele oportunităţi de afirmare la locul de muncă. Ai făcut încă de ieri eforturi pe acest plan, iar strădania ta nu trece neobservată. Te bucuri de atenţie pozitivă din partea superiorilor şi nu-i exclus să fii curtat(ă) cu oportunitatea de a te alătura unor proiecte suplimentare, care te pot ajuta la CV, dar şi să îţi suplimentezi veniturile. Ai toate şansele de a face progrese mari destul de curând în plan profesional, poate şi în ierarhia de la serviciu.

HOROSCOP 30 MARTIE 2026 – Rac

Luna şi Jupiter fac azi o conjuncţie în casa filozofiei de viaţă, a studiilor, călătoriilor şi a interacţiunii cu instituţiile statului. Astăzi ai şansa de a termina acele treburi birocratice pe care le-ai început şi nu ai reuşit să le finalizezi ieri. Pe plan academic, te bucuri şi azi de o ci productivă, cu succes la examene şi la definitivat proiecte. În cazul în care pleci astăzi într-o călătorie, şansele sunt mari de a te bucura de o reuşită a tuturor planurilor pe care ţi le-ai făcut pentru această deplasare. În plus, te alegi cu lecţii de viaţă foarte importante.

HOROSCOP 30 MARTIE – Leu

Luna şi Jupiter intră într-o conjuncţie în casa relaţiilor şi a banilor, semn că şi azi continui să discuţi cu partenerul de viaţă şi/ sau cei cu care lucrezi despre bani, fie că urmează să susţină unele investiţii sau să acopere găuri din bugetul comun. Dacă nu ai apucat ieri, azi este o zi bună în care să echilibrezi raportul de forţe dintre tine şi ei, mai ales în cazul în care a fost deranjat în ultima vreme. Orice decizie se ia între voi, este foarte important să te asiguri că se discută şi că participă toată lumea la ea.

HOROSCOP 30 MARTIE 2026 – Fecioară

Luna şi Jupiter fac o conjuncţie în casa parteneriatelor din astrograma ta solară, indiciu că şi astăzi te aduc activităţile de pe agenda personală mai aproape de cei cu care lucrezi şi/ sau de partenerul de viaţă. Continuaţi să lucraţi la unele proiecte începute ieri şi faceţi progrese foarte importante. Profită de această oportunitate pentru a te concentra nu doar pe activităţile comune, ci şi pe relaţia voastră. Cu puţin efort, vă puteţi bucura de o încredere mai mare unul în celălalt, de mai mult ajutor din partea celuilalt. Trebuie să ştii în ce situaţii să te implici cu totul.

HOROSCOP 30 MARTIE – Balanţă

Luna face azi o conjuncţie cu Jupiter în casa muncii şi a sănătăţii din horoscopul tău general, motiv pentru care s-ar putea să ai parte şi azi de o zi plină la locul de muncă, dar şi de una în care trebuie să ai mai multă grijă de starea ta generală. Încearcă să nu te suprasoliciţi la serviciu, iar dacă ai o ocupaţie care întreţine un stil de viaţă sedentar, poate c-ar fi mai bine dacă ţi-ai face o rutină de exerciţii fizice după programul de la serviciu. Sau poate că reuşeşti să îţi faci timp să ieşi prin parc.

HOROSCOP 30 MARTIE 2026 – Scorpion

Luna realizează o conjuncţie cu Jupiter în casa iubirii şi a copiilor, prilej numai bun să îţi faci timp astăzi mai mult cu partenerul de viaţă şi/ sau cu cei mici. În cazul în care nu aţi petrecut prea mult timp împreună în ultima vreme, este cu atât mai important să faceţi lucruri împreună, să vă bucuraţi unul de hobby-urile celuilalt, să întreţineţi obiceiuri de cuplu şi/ sau familie. În cazul în care eşti single, s-ar putea să primeşti astăzi semnale că cineva te place. S-ar putea să fie acel cineva pe care ai pus tu privirea cândva de curând.

HOROSCOP 30 MARTIE – Săgetător

Luna şi Jupiter fac o conjuncţie în casa familiei din horoscopul tău solar, semn că este foarte important să îţi găseşti astăzi timp pentru cei dragi. Fie că îi vizitezi sau le dai un simplu telefon, îţi va prinde bine să te pui la curent cu modul în care i-a tratat viaţa pe apropiaţi în ultima vreme. De asemenea, este un moment foarte bun din săptămână în care să te ocupi de treburi casnice sau chiar să porneşti lucrări de construcţie, amenajare sau redecorare ceva mai ample, de care poate nu ai avut timp atât de mult în ultima vreme.

HOROSCOP 30 MARTIE 2026 – Capricorn

Luna şi Jupiter se întâlnesc azi în casa comunicării din horoscopul tău general, motiv pentru care apar astăzi oportunităţi de a te întâlni cu persoane importante, de a purta conversaţii care pot schimba cursul unor situaţii aflate acum la o răscruce de drumuri. Este un semnal bun pentru nativii(ele) acestui semn care au programate astăzi întâlniri de afaceri sau negocieri. Astrele sunt de partea lor şi le ajută să atragă şansa de partea lor, să facă progrese importante în direcţia colaborărilor pe care şi le-au propus sau a proiectelor pe care le au în plan pentru perioada care va urma.

HOROSCOP 30 MARTIE – Vărsător

Luna şi Jupiter aderă la o conjuncţie în casa banilor din astrograma ta generală, moriv pentru care s-ar putea să te întâlneşti astăzi cu unele oportunităţi de suplimentare a veniturilor şi/ sau de valorificare a unor economii prin intermediul investiţiilor. Pe de altă parte, trebuie să ai mare grijă, căci există posibilitatea să treacă pe lângă tine dacă nu dai dovadă de atenţie, dacă nu îţi asculţi vocea interioară. S-ar putea să te implici prea târziu dacă apelezi doar la raţiune, fără să pui în mişcare şi mecanisele primului instinct. El s-ar putea să ştie imediat când trebuie să acţionezi.

HOROSCOP 30 MARTIE 2026 – Peşti

Luna şi Jupiter îşi dau azi mâna în semnul naşterii tale, semn că te bucuri de o carismă accentuată astăzi, că ai încredere în forţele proprii şi în oamenii apropiaţi de lângă tine. Ai parte de o zi bună, cu realizări notabile atât în plan profesional, cât şi în cel personal, cel mai probabil ca urmare a faptului că reuşeşti să atragi şansa de partea ta. Ştii cum să le vorbeşti celor de lângă tine şi cum să te porţi în aşa fel încât să întorci orice discuţie în favoarea ta fără prea mari eforturi. Eşti un magnet pentru noroc.

SURSA: romaniatv.net