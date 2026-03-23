Niciun micuț nu trebuie să plângă după administrarea de vaccin

Mi-am dorit dintotdeauna să oferim micuților noștri cele mai bune vaccinuri, cu cele mai mici posibile reacții postvaccinale. Când am pornit la acest drum nu am știut ca este atât de anevoios și nu o să reușesc tot ce am planificat într-un mandat deplin de ministru, scrie pe pagina sa de Facebook ex-ministra Sănătății, Alla Nemerenco.

Pe acest tărâm este mult de muncă încă și subliniez, nu pot exista argumente în raportul cost/beneficiu când este vorba de sănătatea copiilor. Nicio mânuță nu trebuie să fie inflamată și cu durere după administrarea de vaccin. Niciun micuț nu trebuie să plângă!

În contextul focarului de meningită din Marea Britanie nu pot să nu subliniez că în sfârșit, după circa trei ani de încercări, discuții, ședințe, licitații eșuate, lipsă de interes față de piața noastră din partea producătorilor, Republica Moldova a reușit să introducă din 2026 în calendarul național de imunizări vaccinarea contra meningitei.

Accesul la vaccinul împotriva meningitei meningococice de tip B care în circa 57% rămâne principala cauză a îmbolnăvirilor, diferă semnificativ în Europa, în funcție de politicile naționale de sănătate.

În prezent, 12 state UE oferă vaccinul în mod gratuit pentru sugari: Republica Cehă, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Malta, Portugalia și Spania. Sugarii sunt considerați categoria cea mai vulnerabilă, din cauza imunității insuficient dezvoltate. Alte țări, ca Croația și Polonia îl oferă doar copiilor și adulților cu sistem imunitar compromis, iar celelalte state nu oferă deloc vaccinul în programele lor naționale. În celelalte țări există posibilitatea de a efectua vaccinul doar contra plată în centre private, inclusiv așa e la vecinii noștri România și Ucraina, fără a fi parte a politicilor de sănătate publică.

Cu atât este mai îmbucurător faptul că din a.2026 micuții din Republica Moldova au acces gratuit în cadrul programului național de imunizări, la început alternativ – la solicitarea părinților, în limita stocului procurat. Dacă va crește numărul de solicitări, pentru anul viitor va fi procurat un lot mai mare. Acest vaccin nu a fost accesibil la noi nici în mediul privat contra plată.

După mai multe licitații eșuate pe parcursul lui 2025 din cauza lipsei participării, agențiile noastre au purtat la solicitarea mea mai multe discuții cu companii producătoare. Și iată, vaccinul a fost procurat, după un proces de licitație finalizat conform tuturor procedurilor și după un șir de confirmări, verificări ale condițiilor de păstrare, distribuire, utilizare pe care le-a înaintat compania, una de top, cu cele mai calitative vaccinuri din lume. În următoare zile vaccinul intră în țară. Pentru acest scop au fost alocate 4,9 milioane de lei.

Boala meningococică este o infecție bacteriană gravă provocată de bacteria Neisseria meningitidis și poate cauza boli grave, așa ca meningita (inflamarea membranelor care învelesc creierul și măduva spinării) sau o infecție sangvină (septicemie). În unele cazuri meningita poate provoca efecte pe termen lung, cum ar fi pierderea auzului, pierderea vederii, convulsii, probleme de memorie, probleme de echilibru și coordonare și în 10-20% poate duce la deces.

În ultimii zece ani, în Republica Moldova au fost înregistrate peste 220 de cazuri de infecție meningococică, dintre care circa 60% – la copii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani. În aceeași perioadă, rata de fatalitate a fost de 23%, ceea ce înseamnă peste 50 de decese la copii.

Cu multă muncă, dedicație, străduință nu există bariere care nu pot fi trecute, dorință să fie. Sănătate micuților dvs! Aveți grijă de ei.